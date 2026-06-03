时政

政府总理黎明兴：集中破解瓶颈，推动增长，力争实现两位数增长目标

6月3日上午，在政府2026年5月例行会议总结讲话中，越南政府总理黎明兴要求各部委、行业和地方同步实施促进增长的各项措施，在保持宏观经济稳定、控制通胀的同时，大力完善体制机制，加快公共投资资金拨付，推动科技发展、创新和数字化转型，力争完成2026年经济实现两位数增长的目标。

2026年5月政府例行会议现场。图自越通社
2026年5月政府例行会议现场。图自越通社

越通社河内——6月3日上午，在政府2026年5月例行会议总结讲话中，越南政府总理黎明兴要求各部委、行业和地方同步实施促进增长的各项措施，在保持宏观经济稳定、控制通胀的同时，大力完善体制机制，加快公共投资资金拨付，推动科技发展、创新和数字化转型，力争完成2026年经济实现两位数增长的目标。

黎明兴强调，在世界形势持续复杂多变、难以预料的背景下，越南要实现全年10%以上的增长目标，未来数月的任务十分艰巨。各部委、行业和地方必须紧密贯彻落实党中央、政治局、国会和政府的各项决议与结论，着力解决生产经营中的困难，激发新的增长动力，保障经济运行总体平衡。

会议报告显示，今年前5个月，越南经济社会发展继续取得积极成果。宏观经济基本保持稳定，通胀得到有效控制。前5个月居民消费价格指数平均上涨4.31%，接近全年约4.5%的通胀控制目标。国家财政预算收入预计达到1340万亿越盾，完成全年预算的53%，同比增长15.3%。公共投资资金拨付约219.4万亿越盾，达到年度计划的21.6%，同比增加34.8万亿越盾。工业生产指数增长9%以上，创2021-2026年同期最高水平。商品零售总额和消费服务收入增长11%以上；国际游客接近1100万人次，同比增长近15%，创历史同期新高。

不过，政府也指出，当前仍面临诸多困难和挑战，如工业、建筑业和服务业增长低于既定情景目标；消费复苏力度仍然不足；通胀压力依然较大；不少部委和地方公共投资资金拨付进度缓慢；积压项目处置和配套指导文件制定工作尚未达到要求。

关于下一阶段重点任务，黎明兴指出，完善体制机制仍是突破性任务。各部委和行业要加强立法工作的纪律和规范，加快解决积压文件问题；加快落实政府关于分级授权、下放权限、削减经营条件和简化行政审批手续的各项决议，为民众和企业营造更加便利的投资经营环境。

在宏观经济调控方面，黎明兴要求越南国家银行灵活实施货币政策，合理控制信贷增长，保持利率和汇率稳定，确保银行体系流动性。财政部则应实施有重点的积极财政政策，研究将税费减免、延期缴纳税费和土地租金等支持政策延长至2026年底，同时加强防范税收流失和转移定价行为，提高财政收入征管效率。

黎明兴特别强调，要加快公共投资资金拨付进度。各部委、行业和地方必须集中解决征地拆迁、建筑材料供应和投资手续等方面的障碍，加强施工现场检查，及时处理出现的问题；坚决调整资金安排，并更换能力不足、工作拖沓、影响国家重点项目进度的投资主体、项目管理机构及相关干部。

对于长期积压项目，黎明兴要求重点解决土地、规划和投资手续等方面的问题，尽快将资源投入开发利用，为经济增长注入新动力。各地须定期将处理结果更新至中央指导委员会数据库系统。

在行业领域方面，工贸部负责保障生产和消费所需电力及成品油供应，加快重点工业和能源项目建设，制定更加主动的出口战略并拓展市场。农业与环境部需完善农业发展规划和政策，推动农产品出口，建设符合标准的原料产区，并有效落实消除欧盟对越南水产品“黄牌警告”的各项措施。

在基础设施建设方面，黎明兴要求加快推进隆城国际机场、嘉平机场、高速公路网络等重点工程以及战略性基础设施项目建设；抓紧筹备北南高速铁路项目、连接中国的铁路线路以及服务于2027年亚太经合组织会议的相关工程。

在科技、创新和数字化转型领域，各部委和行业要加快国家数据库建设与互联互通，推动科技计划资金拨付；实施战略技术和国家战略产品发展计划，加强国家、科研院所、高校与企业之间的合作，培育具有国际竞争力的产品。

黎明兴还要求各部委和行业做好2026年高中毕业考试准备工作，提高人力资源质量；完善药品和医疗设备供应机制；大力发展文化产业和旅游业，进一步吸引国际游客。

谈及下一阶段工作要求时，黎明兴强调，从中央到地方的整个行政体系都必须增强责任意识，以更高决心、更强力度和更高效率开展工作，集中解决生产经营面临的困难，释放新的增长动力，全力争取以最高水平完成2026年经济社会发展目标。（完）

越通社
#黎明兴 #越南经济增长 #2026年经济增长目标 #越南政府 #公共投资 #宏观经济稳定 #数字化转型 #科技创新 #越南财政政策 #越南货币政策 #隆城国际机场 #北南高铁 #APEC2027
关注 VietnamPlus

国有经济

融入国际

从决议到实践

党代会

绿色转型/循环经济

幸福越南

数字化转型

相关新闻

宁平省福山工业园的 MCNEX VINA Co., Ltd.工厂对电子元件质量进行检查。图自越通社

今年前5个月越南吸引FDI总额增长近35%

据越南财政部统计局6月3日上午发布的2026年5月份及前5个月经济社会形势报告显示，截至2026年5月31日，流入越南的外商直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达248.1亿美元，同比增长34.9%。

第五届越南国际奶业及乳制品展览会。图自越通社

越南乳业在内地市场迎来巨大增长空间

为了在新阶段实现强劲转型，越南乳业提出了核心任务，即构建现代且可持续的加工业。通过同步提升奶牛种群规模、优化原料鲜奶产量以及提高成品中的科技含量，《战略》致力实现双重目标，即全面满足国内消费者日益增长的需求，同时逐步提升竞争力，在国际市场上确立自身地位。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行会谈。图自越通社

越南——菲律宾意志力量的灵感源泉

值此越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问（5月31日至6月1日）之际，越南与菲律宾已将关系提升为增强型战略伙伴关系，为两国更加紧密、广泛深入的合作开辟了诸多机遇。

菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳对越南进行正式访问。图自越通社

菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳对越南进行正式访问

应越南共产党中央委员、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将的邀请，由菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将率领的菲律宾武装部队高级代表团于2026年6月3日至6日对越南进行正式访问。6月3日下午，阮新疆大将在国防部总部主持仪式，欢迎罗密欧·布劳纳大将及菲律宾代表团一行到访。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：不能让社会物质富裕、精神贫瘠

6月3日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部主持召开会议，与公安党委及相关机关就“建设秩序井然、纪律严明、安全健康、文明和谐、繁荣发展的社会”提案进行讨论。此举旨在为提交政治局审议、进而形成向中央委员会报告的决议奠定基础，推动颁布关于在新时代建设上述社会形态的决议。

越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话。图自越通社

越南坚持独立自主的外交路线

6月2日，越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话时强调，越南坚定奉行独立、自主、多边化、多样化国际关系的对外政策。

越南和意大利企业代表在论坛上进行交流。图自越通社

胡志明市促进与意大利伙伴的合作关系

意大利驻胡志明市总领事亚历山德拉·托尼奥纳托表示，意大利一直高度重视对越的友谊。随着两国的发展，双边关系日益深化并扩大。其中，经济关系不断发展，2025年双边贸易额达69亿欧元，并在2026年初保持显著增长。

越南驻马来西亚大使丁玉灵与马来西亚槟城州首席部长曹观友。图自越通社

越马推动地方合作走深走实

越南驻马来西亚大使丁玉灵近日分别与马来西亚槟城州政府和槟城港举行工作会谈，旨在推动两国地方合作并加强企业对接。

越南公安部副部长阮文龙上将和中国、老挝和缅甸三国代表团团长合影。图自越通社

越南与中国、老挝和缅甸联合打击毒品犯罪

越南公安部建议中国公安部、老挝公安部和缅甸内政部于2026年6月至9月联合开展禁毒宣传与打击毒品犯罪高峰行动。这一举措彰显了四国在解决全球毒品犯罪与毒害问题上的坚定决心和政治承诺。

越南国会副主席阮尹英上将会见法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克。图自越通社

越南国会与法国议会深化务实合作

6月2日下午，越南国会副主席阮尹英上将在河内会见了由法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）率领的法国工作代表团。

河内市西湖坊居民前来办理行政手续 图自越通社

从两级地方政府模式中释放发展资源活力

实施两级地方政府模式一年以来，除机构精简取得积极成效外，各地在公共资产重组与高效利用方面也出现了显著变化。随着行政区划调整后闲置办公场所和土地资源逐步盘活，许多地方正将这些存量资源转化为推动经济社会发展、完善基础设施、提升公共服务质量的新动能。

政府副总理兼国防部长潘文江大将会见韩国驻越南特命全权大使崔泳三。图自越通社

推动越韩国防合作不断走深走实

6月2日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在国防部总部会见即将结束任期、前来辞行拜会的韩国驻越南特命全权大使崔泳三。