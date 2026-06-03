政府总理黎明兴：集中破解瓶颈，推动增长，力争实现两位数增长目标

越通社河内——6月3日上午，在政府2026年5月例行会议总结讲话中，越南政府总理黎明兴要求各部委、行业和地方同步实施促进增长的各项措施，在保持宏观经济稳定、控制通胀的同时，大力完善体制机制，加快公共投资资金拨付，推动科技发展、创新和数字化转型，力争完成2026年经济实现两位数增长的目标。



黎明兴强调，在世界形势持续复杂多变、难以预料的背景下，越南要实现全年10%以上的增长目标，未来数月的任务十分艰巨。各部委、行业和地方必须紧密贯彻落实党中央、政治局、国会和政府的各项决议与结论，着力解决生产经营中的困难，激发新的增长动力，保障经济运行总体平衡。



会议报告显示，今年前5个月，越南经济社会发展继续取得积极成果。宏观经济基本保持稳定，通胀得到有效控制。前5个月居民消费价格指数平均上涨4.31%，接近全年约4.5%的通胀控制目标。国家财政预算收入预计达到1340万亿越盾，完成全年预算的53%，同比增长15.3%。公共投资资金拨付约219.4万亿越盾，达到年度计划的21.6%，同比增加34.8万亿越盾。工业生产指数增长9%以上，创2021-2026年同期最高水平。商品零售总额和消费服务收入增长11%以上；国际游客接近1100万人次，同比增长近15%，创历史同期新高。



不过，政府也指出，当前仍面临诸多困难和挑战，如工业、建筑业和服务业增长低于既定情景目标；消费复苏力度仍然不足；通胀压力依然较大；不少部委和地方公共投资资金拨付进度缓慢；积压项目处置和配套指导文件制定工作尚未达到要求。



关于下一阶段重点任务，黎明兴指出，完善体制机制仍是突破性任务。各部委和行业要加强立法工作的纪律和规范，加快解决积压文件问题；加快落实政府关于分级授权、下放权限、削减经营条件和简化行政审批手续的各项决议，为民众和企业营造更加便利的投资经营环境。



在宏观经济调控方面，黎明兴要求越南国家银行灵活实施货币政策，合理控制信贷增长，保持利率和汇率稳定，确保银行体系流动性。财政部则应实施有重点的积极财政政策，研究将税费减免、延期缴纳税费和土地租金等支持政策延长至2026年底，同时加强防范税收流失和转移定价行为，提高财政收入征管效率。



黎明兴特别强调，要加快公共投资资金拨付进度。各部委、行业和地方必须集中解决征地拆迁、建筑材料供应和投资手续等方面的障碍，加强施工现场检查，及时处理出现的问题；坚决调整资金安排，并更换能力不足、工作拖沓、影响国家重点项目进度的投资主体、项目管理机构及相关干部。



对于长期积压项目，黎明兴要求重点解决土地、规划和投资手续等方面的问题，尽快将资源投入开发利用，为经济增长注入新动力。各地须定期将处理结果更新至中央指导委员会数据库系统。



在行业领域方面，工贸部负责保障生产和消费所需电力及成品油供应，加快重点工业和能源项目建设，制定更加主动的出口战略并拓展市场。农业与环境部需完善农业发展规划和政策，推动农产品出口，建设符合标准的原料产区，并有效落实消除欧盟对越南水产品“黄牌警告”的各项措施。



在基础设施建设方面，黎明兴要求加快推进隆城国际机场、嘉平机场、高速公路网络等重点工程以及战略性基础设施项目建设；抓紧筹备北南高速铁路项目、连接中国的铁路线路以及服务于2027年亚太经合组织会议的相关工程。



在科技、创新和数字化转型领域，各部委和行业要加快国家数据库建设与互联互通，推动科技计划资金拨付；实施战略技术和国家战略产品发展计划，加强国家、科研院所、高校与企业之间的合作，培育具有国际竞争力的产品。



黎明兴还要求各部委和行业做好2026年高中毕业考试准备工作，提高人力资源质量；完善药品和医疗设备供应机制；大力发展文化产业和旅游业，进一步吸引国际游客。



谈及下一阶段工作要求时，黎明兴强调，从中央到地方的整个行政体系都必须增强责任意识，以更高决心、更强力度和更高效率开展工作，集中解决生产经营面临的困难，释放新的增长动力，全力争取以最高水平完成2026年经济社会发展目标。（完）



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