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政府总理黎明兴：海防市应在增长模式创新和数字化转型中发挥引领作用

6月1日，由越共中央政治局委员、政府总理黎明兴为团长的中央政治局、中央书记处第四检查监督团召开会议，审议并通过了对海防市市委常委会第二期检查监督结果的报告草案。

越共中央政治局委员、政府总理黎明兴在会议上要求海防市在增长模式创新和数字化转型中发挥引领作用。图自越通社
越共中央政治局委员、政府总理黎明兴在会议上要求海防市在增长模式创新和数字化转型中发挥引领作用。图自越通社

越通社河内 ——6月1日，由越共中央政治局委员、政府总理黎明兴为团长的中央政治局、中央书记处第四检查监督团召开会议，审议并通过了对海防市市委常委会第二期检查监督结果的报告草案。

本次检查监督的重点内容包括：两级地方政府运行中的领导、指导与组织实施工作；2026—2030年经济增长率达10%以上目标的落实情况；越共中央政治局关于推动科技发展、创新创造和国家数字化转型的第57号决议的执行情况；以及党组织、党员和领导干部的考核评价工作。

报告草案指出，海防市市委常委会认真贯彻落实党中央的各项主张、决议，确保各项任务按时、高效推进，符合新时期发展要求。

黎明兴在会上高度评价海防市在推进两级地方政府模式运行中积极探索创新举措，形成了许多有益经验，值得进一步总结评估并推广应用。

在经济社会发展方面，黎明兴表示，海防市保持较高增长速度，位居全国发展最快地区之列。同时，他强调，海防市不能满足于现 有成绩，应客观分析当前面临的困难和挑战，全力完成未来发展目标。

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越共中央政治局委员、政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

黎明兴要求海防市深入评估增长质量，主动研究和提出新发展模式，在科技创新和数字化转型驱动的发展模式创新方面走在全国前列。同时应重点发展高科技产业、加工制造业和配套产业，继续完善招商引资政策，推动技术转移、人才培养以及支持本土企业加入全球供应链。

关于两级地方政府运行，黎明兴指出，这是治理理念和机构组织方式的重要改革。海防市应在运行一年后及时开展全面总结评估，客观衡量改革成效；同时加强基层干部队伍建设，根据实际工作需求合理配置编制，并持续开展培训，提高履职能力。

黎明兴要求各级政府加快从传统行政管理思维向发展服务型、创造型治理思维转变，把人民和企业作为服务核心。同时，海防市应继续完善分级授权机制，研究评估乡坊级行政单位的规模和组织设置，为长远发展创造条件。

在落实第57号决议方面，黎明兴要求海防市进一步加大科技投入，完善科研任务委托机制，推动具有实际应用价值和市场转化能力的科技成果开发；促进公共部门与私营部门之间的数据共享。

同时，海防市应加强与科研院所、高校和企业的合作，打造创新生态系统，培养优质人才，提升综合竞争力和人才吸引力。

对于下一阶段经济发展任务，黎明兴要求海防市及时更新增长情景预测，为各行各业和地方明确发展指标，加强对目标落实情况的监督检查；有效调动和利用各类投资资源，积极吸引高质量外国直接投资以及社会资本。

黎明兴还要求海防市加快重点项目建设进度，统筹推进战略交通基础设施发展，增强区域互联互通，进一步发挥海防作为全国物流
中心和海洋经济重镇的重要作用。同时，提高公共投资效率，将资源集中用于具有区域联动效应和带动作用的重点工程。

此外，海防市应大力推进贸易促进、消费刺激和旅游发展，为企业特别是中小企业创造更加便利的发展环境；进一步深化行政审批制度改革，妥善解决长期积压项目问题。

对于海防市提出的建议和意见，黎明兴表示，检查监督团将汇总后向中央政治局和中央书记处报告，并责成有关部门根据职权研究处理。（完）

越通社
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