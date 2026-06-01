越南在香格里拉对话会上的印记：坚定做动荡世界中和平建设者

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲迅速成为关注焦点，给国际研究者留下深刻印象。



柬埔寨金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长尼克·占达利副教授高度评价苏林总书记主旨演讲中提出的六项建议。他认为，这些建议展现了苏林作为卓越领导人的战略眼光，不仅为打造可持续的地区安全格局贡献了重要智慧，也切实维护了中小国家的利益与立场。



其一，关于使规则和对话成为有效降低风险的工具的建议，越南强调，基于规则的国际秩序并非任何国家集团的专属资产，而是各国依据国际法和《联合国宪章》和平共处的共同基础。在此基础上，法规应被转化为切实可行的运作机制等。



其次，关于构建一个开放、包容、以东盟为中心的区域架构，越南发出的信息强调，所有新倡议必须透明、尊重国际法、相互补充，且不得削弱东盟的中心地位，也不得将东南亚变成超级大国阵营对抗的舞台。越南借此表示完全支持并愿与2026年东盟轮值主席国菲律宾开展合作。



其三，关于将人民安全和社会韧性置于可持续安全核心位置的倡议，尼克·占达利认为，苏林的演讲明确指出，安全不能仅依赖军事力量，也不应被理解为一场军备竞赛。相反，演讲强调，应通过构建开放的供应链体系以及在粮食安全、能源安全、气候变化、军事、卫生和救灾等领域上开展务实合作，打造具备应对危机能力的发展基础。



其四，关于为新兴技术和国防工业建立责任规范的问题，苏林在主旨演讲中指出，在人工智能（AI）、大数据（Big Data）和网络空间等新技术的应用过程中，关键在于确保人类始终掌握控制权，并对可能对人类安全造成重大影响的决定承担最终责任。同时，越南强调，国防工业的发展必须服务于正当防卫和维护地区稳定的目标，而不是成为助长军备竞赛的工具。



其六，关于巩固社会基础和社会韧性、维护信息空间安全以及提升公众认知的建议，尼克·占达利对演讲中提出的观点深表认同，即在一个高度数字化互联的世界里，虚假信息、煽动性言论以及各种形式的社会分裂可能导致社会信任遭到侵蚀，并由此引发危机。因此，维护和平不仅需要捍卫真相，加强战略传播，提升公民数字素养，并强化各技术网络的责任担当与问责机制。



柬埔寨金边皇家大学国际研究与公共政策学院院长尼克·占达利副教授接受越通社记者采访。图自越通社

其七，关于提升预防性外交、调解与地区斡旋能力的建议，这位柬埔寨专家高度赞赏越南提出的观点，即亚太地区应将“预防性外交”视为一项战略能力，而不仅仅是在危机发生后的临时应对措施。因此，各方应建立由国防部门、海上执法力量、学术界和企业界共同参与的混合式协商网络与沟通机制，积极构建 “外交解决路径”，避免有关各方陷入不断升级的对抗漩涡。



在尼克·占达利看来，“越南提出的上述建议有助于塑造一种包括小国在内的所有国家都能够拥有自己的发言权和平等参与权，没有任何国家会被排除在集体安全体系之外的地区架构。”



尼克·占达利在接受越通社记者采访时指出，苏林的演讲清晰展现了越南在一个快速变化且充满不确定性的世界中，坚定将自身定位为“和平与稳定建设的积极参与者”。越南同时也清晰地确立了两个重要特点。



第一，越南明确，自身国家利益与整个亚太地区的和平与繁荣密不可分。为地区和平作出贡献，不仅是维护越南国家利益的长远保障，也是越南履行各项国际承诺的重要体现。



第二，越南将自身定位为代表着柬埔寨等中小国家利益的独立行为体和沟通桥梁。



尼克·占达利表示，在第23届香格里拉对话会上互动问答环节中，越南通过再次重申“四不”国防政策（不参加军事联盟、不与一国结盟对抗另一国、不允许外国在越设立军事基地、不在国际关系中使用武力或以武力相威胁）， 果断拒绝成为大国集团对抗的工具。



尼克·占达利强调，越南向各大国传递的信息十分清晰而有力：亚太地区欢迎各方以透明、负责任、遵守国际法，尊重东盟核心作用的态度参与地区事务。（完）



