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越共中央总书记、国家主席苏林在菲律宾会见部分组织和企业领导人

越通社特派记者报道，在对菲律宾进行国事访问期间，当地时间5月31日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了在菲律宾的部分组织和企业领导人。

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越共中央总书记、国家主席苏林会见世界卫生组织（WHO）西太平洋区域主任赛亚·皮乌卡拉。图自越通社

越通社河内 ——越通社特派记者报道，在对菲律宾进行国事访问期间，当地时间5月31日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了在菲律宾的部分组织和企业领导人。

*苏林在会见亚洲开发银行（ADB）行长浅川雅嗣（Masato Kanda）时表示，越南重视与亚洲开发银行的合作关系，希望在新发展阶段进一步深化双方伙伴关系，建议亚洲开发银行继续支持越南推动经济可持续增长、提升经济竞争力、增强应对全球挑战的能力，并逐步实现国家长期发展目标。

苏林欢迎亚洲开发银行在能源互联互通、资本市场发展、数字经济、绿色转型等领域的倡议，并认为这些倡议符合越南乃至东盟发展需求。越南承诺继续与亚洲开发银行密切配合，创造条件，保持交流与互动，以推动各项合作内容落到实处。

亚洲开发银行行长高度评价与越南30多年的合作关系，肯定越南是重要的发展伙伴，对越南近期取得的经济社会增长成就以及未来的发展目标表示印象深刻，强调亚洲开发银行将陪伴、支持越南实现长期发展目标，包括增长模式转型、提升竞争力、发展私营经济、绿色转型和区域一体化。

*会见世界卫生组织（WHO）西太平洋区域主任赛亚·皮乌卡拉（Saia Ma’u Piukala）时，苏林高度评价世界卫生组织在全球和区域层面支持越南及各国提升医疗能力的作用，感谢世卫组织认可越南在预防烟草危害方面所作的努力和所取得的成果。为了逐步实现更好地照顾人民健康、加强应对未来突发卫生事件能力的目标，苏林希望继续得到世卫组织的专业支持和技术咨询。

另外，苏林建议世卫组织在推广现代医学的同时，也介绍和传播越南传统中医，以增加照顾和保护区域及世界人民健康的方法和资源。

赛亚··皮乌卡拉强调了越南在医疗卫生、照顾人民健康领域付出的努力和取得的成功；高度评价越南近期颁布关于若干突破性措施以加强保护、照顾和提升人民健康水平的决议。世卫组织将继续协调并支持越南预防和控制疾病。

*会见Aboitiz Foods集团董事长兼首席执行官特里斯坦·阿博伊蒂兹（Tristan Aboitiz）时，苏林高度评价该集团在能源、食品、农业、基础设施、金融等与越南发展需求直接相关的领域开展了多项活动，为越菲之间增添了一个有效的经济合作渠道。

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越共中央总书记、国家主席苏林与Aboitiz Foods集团董事长兼首席执行官特里斯坦·阿博伊蒂兹。图自越通社

苏林指出，Aboitiz Foods集团在越南投资的领域直接关系到越南新阶段的重大优先方向，建议该集团研究在能源领域与越南开展合作，实施促进绿色农业、智慧农业、可追溯、食品安全以及东盟粮食安全的合作模式。

Aboitiz Foods集团董事长兼首席执行官对越南近期经济发展成就表示印象深刻，希望继续在符合越南发展优先的领域扩大投资，特别是能源、食品、农业、基础设施和数字化转型；推动符合食品安全、环境标准、绿色农业发展和可持续供应链的项目。

*苏林在会见Grab集团联合主席兼首席组织能力官王金莹女士时，高度评价Grab集团在越南的活动和贡献，特别是在发展电子商务以及为民众和经营单位大力推动数字化转型方面。

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越共中央总书记、国家主席苏林与Grab集团联合主席兼首席组织能力官王金莹女士。图自越通社

苏林表示，越南正在推动发展数字经济、数字社会、智慧城市和可持续交通模式，对Grab的发展方向符合越南的条件和发展趋势给予好评，同时鼓励Grab参与投资越南的智慧城市领域、发展公共交通系统，以建设绿色、智慧交通系统，在Grab平台上推广越南旅游和美食。

王金莹表示，越南是Grab的重要市场。目前，集团在越南多个省市开展活动，帮助民众获得安全、优质、可靠的数字服务以及增加收入的机会。王金莹承诺与越南同行，合作实施多式联运方案，支持城市公共交通和绿色交通工具基础设施，推动数字化转型，向区域推广越南形象，并研究对自动驾驶汽车、送货机器人等新技术的试点机制。

王金莹表示将继续在越南长期投资运营，希望继续得到越南各级政府的关心和支持。（完）

越通社
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