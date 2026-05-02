黎明兴总理主持仪式 欢迎日本首相正式访越

越通社河内——应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗已抵达河内对越南进行正式访问。5月2日上午，黎明兴在政府驻地主持仪式，欢迎高市早苗首相正式访问越南。



出席欢迎仪式的有越南政府副总理兼国防部部长潘文江；外交部部长黎怀忠；政府办公厅主任邓春风部长；财政部部长吴文俊；工贸部部长黎孟雄；教育培训部部长黄明山；公安部副部长邓洪德；外交部常务副部长阮明羽；越南驻日本大使范光校等。



首都少年儿童代表向高市早苗首相赠送了鲜花。图自越通社

在友好、亲切的气氛中，黎明兴在红毯上热烈欢迎高市早苗率领的日本高级代表团访问越南。首都少年儿童代表向高市早苗首相赠送了鲜花。



在欢迎乐曲中，黎明兴和高市早苗登上迎宾台。在军乐团奏两国国歌后，黎明兴和高市早苗走向军旗前鞠躬致敬，并检阅了越南人民军仪仗队。



黎明兴和高市早苗检阅越南人民军仪仗队。图自越通社

越南是高市早苗首相于2026年2月再次当选日本首相后访问的地区首个国家，体现了两国步入新发展阶段之际，日本对越日全面战略伙伴关系的重视。



经过50多年的培育和建设，越日友好合作关系不断得到巩固，在各领域全面发展，成为越南党和国家奉行的独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展、多边化、多样化对外路线中的一大亮点。



双方于2023年11月将关系提升为"致力于亚洲乃至世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系"，体现了越日两国高度的政治互信和关系的成熟，为在各领域开启更加务实、有效的新合作发展时期开辟了道路，满足了两国人民的愿望、需求和利益，为地区和世界的和平、稳定、发展与繁荣作出贡献。



此次访问有助于深化和确定两国关系中新的重要支柱，为创造新的合作空间、满足两国人民的切实利益作出贡献。



欢迎仪式后，两国总理举行了小范围会晤，并率领两国高级代表团进行会谈，评估过去两国合作成果并提出未来合作方向；两国总理还共同见证了越日合作文件的签署和交换仪式。



两位总理还参观了由政府办公厅与越南通讯社联合举办的展示越南风土人情以及越日良好关系的图片展。（完）