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越南承诺保护与促进人权

越南再次当选联合国人权理事会成员，充分反映了国际社会对越南在保护和促进人权方面所作承诺、持续努力及取得成果的客观、积极评价。

纽约时间2025年10月14日，作为2023-2025年任期联合国人权理事会成员的越南再次获得联合国大会的高度信任，以180票的亚太地区最高票数，成功当选2026-2028年任期联合国人权理事会成员。图自越通社
纽约时间2025年10月14日，作为2023-2025年任期联合国人权理事会成员的越南再次获得联合国大会的高度信任，以180票的亚太地区最高票数，成功当选2026-2028年任期联合国人权理事会成员。图自越通社

越通社河内——2025年10月14日，作为2023-2025年任期联合国人权理事会成员的越南再次获得联合国大会的高度信任，以180票的亚太地区最高票数，成功当选2026-2028年任期联合国人权理事会成员。

越南再次当选联合国人权理事会成员，充分反映了国际社会对越南在保护和促进人权方面所作承诺、持续努力及取得成果的客观、积极评价。通过创新发展模式、精简行政机构以及制定并落实保障民生的政策举措，越南不断增强国际社会的信任与认可。这一成果有力驳斥了西方个别政界人士和媒体关于越南人权状况的片面和失实论调，也有效挫败了有关敌对势力借人权问题进行干扰和破坏的图谋。

越南外交部国际组织司副司长阮羽明表示，在精选2026-2028年任期联合国人权理事会成员时，越南提出了12项自愿承诺，愿意继续本着"尊重与理解 – 对话与合作 – 人人享有一切人权"的精神与其他国家、国际组织和有关各方紧密配合，并继续推动2023-2025年任期所确定的八大优先领域的工作：提升人权理事会运作效能；保障气候变化和数字化转型中的人权；促进性别平等；保护弱势群体；健康权；工作权；人权教育及受教育权。

越南担任 2026-2028 年任期联合国人权理事会成员不仅具有外交意义，而且具有国内意义，有助于通过争取国际伙伴的支持，落实越南有关国家发展和人民生活保障工作的政策和战略愿景。

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岘港为女童免费接种HPV疫苗。图自越通社

维持与促进国际团结

这是越南第三次担任联合国人权理事会成员。在2023-2025年任期内，越南树立了负责任、富有建设性和创造力的成员国形象，为人权理事会的工作做出了许多有效贡献，赢得各国的高度信任。越南提出的许多倡议有助于维持与促进国际团结。另外，越南已认真履行有关人权国际条约的承诺和义务。

在2026—2028年新一届任期内，越南将积极、主动参与联合国人权理事会各项工作，着力提升其运行效能，全面出席人权理事会例会及特别会议，切实履行成员职责。

此外，越南还将切实完成联合国人权理事会交付的各项任务，继续推进并发挥其提出的12项倡议成效，涵盖人权宣言、气候变化、在实现可持续发展目标中的人权保障、疫苗可及性与性别平等、网络空间儿童赋权、武装冲突中基础设施保护以及职场反歧视等重点领域。

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由法语国家国际组织（OIF）资助有关促进少数民族妇女职业培训，提升人力资源素质和经济能力，确保性别平等的项目于2024年4月至2025年12月在广治省得以展开。图自越通社

主动加强研究谋划，积极引领并推动相关倡议，遵循人权理事会规则和国际通行惯例，以恰当方式充分展现越方作用与利益；同时注重凝聚和拓展各方支持，重点围绕越南在担任2023—2025年人权理事会成员及竞选2026—2028年任期过程中一贯坚持的8个优先领域深入开展工作。越南坚持原则立场，积极开展有理有利有节的斗争，坚决驳斥有关民主、人权状况的歪曲指责和不实信息，反对借人权问题干涉内政，切实维护国家主权、安全与发展利益。 对于共同关心的问题及各国的倡议，越南基本将继续坚持在联合国人权理事会、联合国大会和其他人权多边论坛及机制上所发表讲话的传统立场，确保符合上述目标和方针。

越南继续倡导提高有关各方之间的对话与合作，以解决共同关切事项的传统立场；不支持针对特定国家人权状况的决议或文件，坚决反对将人权问题政治化，以干涉他国内政。越南将基于其利益、实地情况、国际及区域组织及相关国家的意见，并遵循上述目标和准则。

2026年2月23日至3月31日，联合国人权理事会在瑞士日内瓦举行了第61届会议。作为2026-2028年任期人权理事会成员，越南在会议上发挥了主动且积极的作用，为拟定各项决议提出参谋意见，出色地完成了作为新任期成员参与的首次会议任务。（完）

越通社
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