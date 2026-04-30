历史性的胡志明战役：越南革命战争胜利之巅峰

一代又一代的团员青年怀揣着崇高的理想以及奋斗和奉献的愿望，无论在战争还是和平时期，他们都不畏艰辛，愿意为国家奉献自己的青春和力量。特别，在抗美战争的艰苦时期，冲锋青年以奉献和战斗精神，为1975年春季民族大捷作出了重大贡献。