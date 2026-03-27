越南的16个东盟遗产公园

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东盟遗产公园：春水国家公园
位于南定省的春水国家公园近日获授东盟遗产公园称号。作为典型的滨海湿地保护区和越南首个拉姆萨尔湿地，该区域生物多样性突出，栖息着多种珍稀水鸟。此次获认定既为区域发展拓展新空间，也对加强生态保护、提升自然遗产价值提出更高要求。
第十六届国会500名当选代表的组成结构
2026年3月21日下午，根据国家选举委员会关于第十六届国会选举结果和当选代表名单的新闻发布会的消息，第十六届国会当选代表中有150名女性（占30%）；76名少数民族代表（占15.2%）；18名党外代表（占3.6%，该比例高于上届）；以及33名40岁以下的代表（占6.6%）。就教育资格而言，418 名当选代表拥有研究生学位（硕士、博士），80 名拥有大学学位，2 名拥有大学以下学位。
越俄全面战略伙伴关系
应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京的邀请，越南政府总理范明政率领越南高级代表团3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。此次访问正值越俄关系在各领域持续得到巩固，两国刚刚庆祝建交75周年（2025年）的背景下进行，有助于推动双方各领域合作，在新发展阶段创造突破。
2026年前2月越南的外商直接投资 到位资金同比增长8.8%
截至2026年2月28日，越南的外商直接投资注册总额（包括新批注册资金、追加注册资金以及外国投资者合资购买股份资金）达60.3亿美元，同比增长8.8%。
2026年前2个月越南新成立企业数量增长70.7%
2026年前2月，越南新成立企业约3.55万家，注册资本总额近313.7万亿越南盾，用工总人数超过16.75万人。
2026年前两月赴越南旅游的国家游客量增长18.1%
据越南国家旅游局的统计数据，2026年2月，越南接待国际游客超过220万人次。这是越南连续第三个月国际游客数量超过200万人次。2026年前两个月，越南共接待国际游客近470万人次，较2025年同期增长18.1%。
2026年前两月越南商品出口额超过15亿美元的9类商品
2026年前两月，越南9类商品出口额超过15亿美元，占全国商品出口总额的70%。
越南政府在中东冲突背景下部署紧急措施，保障能源安全
2026年3月4日，越南政府总理签署第385/QĐ-TTg号决定，成立工作组以应对中东军事冲突的复杂形势，保障能源安全。
越南航天中心落地
关于越南航天科技发展的目标、愿景与观点，越南政府总理范明政表示，越南始终坚持以和平利用太空为观点，遵守联合国公约及国际法，以可持续发展为目标，造福人民、企业和国家；同时，坚持独立、自主、自力、自强，并开展实质且高效的国际合作。
第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举后的时间节点
2026年3月15日，全国选民参加了第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表的选举，选出那些优秀、值得信赖的人士，代表人民的意志、愿望和当家作主的权利。选举日结束后，国家选举委员会以及各地选举委员会继续开展多项重要工作，按照法律规定完成选举程序，确保选举结果真实反映选民的意志和愿望。
2026年前2月越南对外投资总额同比增长1.3倍
2026年前2月越南对外投资总额达约 54020万美元，同比增长1.3倍。
河内：体验数字地图，了解第十六届国会代表和河内市人民议会代表选举信息
为促进信息传播和数字化转型在选举工作中的应用，越南祖国阵线河内市委员会推出“2026-2031年第十六届国会代表和河内市人民议会代表选举信息数字地图”。该数字地图有助于推动信息技术和数字化转型在服务该地区选民方面的应用。
关于2026年3月15日选举日投票时间的规定
2026-2031年任期的第十六届国会代表和各级人民议会代表选举定于2026年3月15日举行。根据规定，投票时间为当日上午7:00至晚上7:00。选举委员会可根据当地实际情况，决定提前开始投票（但不早于上午5:00）或延后结束投票（但不晚于晚上9:00）。
到2045年，越南力争成为拥有强大品牌和形象的亚洲国家
越南政府总理于2026年1月27日颁发了第173/QD-TTg号决定，该决定批准了《2026-2030年，展望2045年越南对外形象提升战略》。该战略旨在到2045年将越南打造成为拥有强大品牌和形象的亚洲领先国家；力争在东盟国家软实力指数中位列前三，在全球国家软实力指数中位列前30。
2026—2030年阶段的主要发展目标与核心指标：关于环境领域
越南共产党第十四次全国代表大会决议列出了2026年至2030年五年间经济、社会和环境领域的主要发展目标和指标。其中，环境目标和指标包括：保持森林覆盖率在42%；流域废水处理和再利用率达到65%至70%；温室气体排放量减少8%至9%；确保约98%至100%的生产经营企业符合环境标准；以及将海洋和沿海保护区面积扩大到至少占国家海域面积的6%。
2026—2030年阶段的主要发展目标与核心指标：关于发展经济
越南共产党第十四次全国代表大会决议明确提出了2026—2030年阶段的主要发展目标与核心指标：力争 2026—2030年阶段国内生产总值（GDP）年均增长率达到10%以上；到2030年人均GDP约达到8500美元等。
2026—2030年阶段的主要发展目标与核心指标
越南共产党第十四次全国代表大会决议明确提出了2026—2030年阶段的主要发展目标与核心指标：在社会领域，决议提出多项量化指标，其中人类发展指数约为0.8，平均预期寿命和健康预期寿命分别达到75.5岁和至少68年。
越南共产党第十四次全国代表大会决议：发展目标
越南共产党第十四次全国代表大会决议 明确提出国家发展目标：坚定维护和平稳定的发展环境；推动国家实现快速、可持续发展，坚决维护祖国主权和安全。
迈入专科化医学时代的越南器官移植事业
尽管起步时间较世界先进水平晚近半个世纪、比地区许多国家也滞后约20年，但越南器官移植事业正实现强劲跃升，持续取得突破性进展，逐步在世界医学版图上留下鲜明印记。
越南卫生行业不断发展并取得显著成果
经过 71 年的建设和发展，越南卫生部门取得了显著进步，促进了科学研究，应用了现代技术，并建立了一个综合性的医疗保健系统，以满足人民日益增长的医疗保健需求。