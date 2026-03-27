一周要闻：越中签署两条铁路规划合作协定

听众们，欢迎收听越南通讯社中文播客栏目。
在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括：
越共十四届二中全会：在重大问题上达成高度一致
政府总理范明政对俄罗斯联邦进行正式访问：加强多领域合作
越中签署两条铁路规划合作协定
欧盟宣布向越南提供总额超过 5.6 亿欧元的投资包
美国杂志将拜子龙湾评为“东南亚奇观”
本周，越南建设部与中国商务部国际经济合作事务局举行工作会议，就铁路领域援助发展项目进行交流。
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听众们，欢迎收听越南通讯社中文播客栏目。
在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括：
越共十四届二中全会：在重大问题上达成高度一致
政府总理范明政对俄罗斯联邦进行正式访问：加强多领域合作
越中签署两条铁路规划合作协定
欧盟宣布向越南提供总额超过 5.6 亿欧元的投资包
美国杂志将拜子龙湾评为“东南亚奇观”
在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。
在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。
因中东地区空域中断，本周卡塔尔航空、阿提哈德航空、阿联酋航空等运营越南至中东航线的多家航司调整了运营计划。
凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。
本周，越共中央政治局委员、外交部长、苏林总书记特使黎怀忠访问中国，通报越共十四大成果。中共中央总书记、国家主席习近平在会见中祝贺越共十四大成功，并表示愿同越方保持战略沟通，遵循“十六字”方针和“四好”精神，推动中越全面战略合作伙伴关系和命运共同体发展。
听众们！越南共产党第十四次全国代表大会已经圆满闭幕，不仅在国内留下了深刻印象，也引起了国际社会的广泛关注。在今天的播客节目里，请跟我们一起回顾国际友人对越共十四大的意义及其成果所作出的评价。
越南卫生部疾病防控局向31个省、市卫生厅局等下发紧急文件，要求加强尼帕病毒疫情防控。
越南共产党第十四次全国代表大会：齐心协力落实至2030年国家发展目标
东盟与中日韩宏观经济研究办公室预测越南2026年领跑东盟+3增长
广宁省发现一座约2000年前大型砖墓
越游航空公司新增胡志明市至荣市航线 服务春节出行高峰
越南U23不敌中国无缘决赛 将全力争夺亚洲杯季军
越南米粉、水上木偶戏正式启动申报联合国教科文组织非物质文化遗产，多个地方非遗项目新晋国家级名录，沙坝更成为2025年亚洲旅游增长最快目的地之一。
本周，越南共产党第十四次全国代表大会筹备工作进入最后阶段。大会定于2026年1月19日至25日在河内举行，本着“团结—民主—纪律—突破—发展”的方针，届时将有1586名党员代表出席。
2025年，自广西壮族自治区始发的中越班列累计发送出口货物达3.7万标箱，创历史新高，同比增长86%。其发运量在全国铁路出口越南的货物列车、集装箱货物中占比分别达到73%和86%。
2025年已悄然走过，带着拼搏的足迹，也留下奋进的回响。站在2026年的新起点上，我们满怀信心、步履坚定。今天的节目，让我们一起回望这一年，盘点越南在经济社会发展道路上取得的一系列令人振奋的成就。
在为期两天的紧张而高效的工作后，本着创新精神，确保庄重、节俭和实效的原则，第十一届全国爱国竞赛表彰大会圆满成功。
本周，越南共产党第十三届中央委员会第十五次全体会议在河内召开。会议围绕筹备党的第十四次全国代表大会展开，重点讨论了第十四届中央委员会人事方案、提交大会的文件草案及会议组织筹备工作。
在今天的节目里，让我们一起了解越南在可持续农业发展，应对气候变化以及保障粮食安全方面所做出的努力和贡献。
本周，越南全国234个项目工程的开工、落成典礼隆重举行。上述工程遍布全国34个省市，总投资额超过340万亿越盾，其中新开工项目148个，竣工和技术通车项目86个。开工落成典礼通过全国79个分会场联动，象征“全国抗战日”79周年。
本周，在印度首都新德里举行的2003年《保护非物质文化遗产公约》政府间委员会第20次会议上，越南东湖民间画制作技艺正式被列入《急需保护的非物质文化遗产名录》。这是越南第17项被列入联合国教科文组织相关名录的非物质文化遗产项目。
10月和11月接连发生的暴雨、洪涝、山体滑坡等灾害，给河静至林同的多个省份造成严重损失。许多地区被淹没，大量农户财产和农作物被冲走，生活陷入困境。面对这一情况，越南政府紧急颁布了第380号决议，出台一系列应急措施以克服灾害后果、恢复生产。
应老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里邀请，越共中央总书记苏林本周对老挝进行国事访问，并出席老挝人民民主共和国国庆50周年庆典。
题为"数字时代的绿色转型"的2025年秋季经济论坛本周在胡志明市举行。该论坛由胡志明市、外交部与世界经贸论坛联合主办，汇聚超过1500名国内外代表。