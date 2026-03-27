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一周要闻：越中签署两条铁路规划合作协定

本周，越南建设部与中国商务部国际经济合作事务局举行工作会议，就铁路领域援助发展项目进行交流。

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听众们，欢迎收听越南通讯社中文播客栏目。

在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括：

越共十四届二中全会：在重大问题上达成高度一致

政府总理范明政对俄罗斯联邦进行正式访问：加强多领域合作

越中签署两条铁路规划合作协定

欧盟宣布向越南提供总额超过 5.6 亿欧元的投资包

美国杂志将拜子龙湾评为“东南亚奇观”

越通社
#铁路规划合作 #铁路领域 #援助发展项目 #中国商务部 #一周要闻

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越南—新纪元

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从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。

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依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。

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2025年越南外交：开拓新格局

2025年越南外交：开拓新格局

凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。

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一周要闻：越共十四大筹备工作就绪

一周要闻：越共十四大筹备工作就绪

本周，越南共产党第十四次全国代表大会筹备工作进入最后阶段。大会定于2026年1月19日至25日在河内举行，本着“团结—民主—纪律—突破—发展”的方针，届时将有1586名党员代表出席。

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第380号决议：加快灾后恢复 早日稳定群众生活

第380号决议：加快灾后恢复 早日稳定群众生活

10月和11月接连发生的暴雨、洪涝、山体滑坡等灾害，给河静至林同的多个省份造成严重损失。许多地区被淹没，大量农户财产和农作物被冲走，生活陷入困境。面对这一情况，越南政府紧急颁布了第380号决议，出台一系列应急措施以克服灾害后果、恢复生产。

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