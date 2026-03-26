越南政府副总理胡国勇会见韩国GS集团高层

越通社河内——3月26日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见韩国GS集团副董事长兼总经理许榕秀（Yongsoo Huh）。



会见时，胡国勇对GS集团及VinaCapital领导层的到访表示欢迎，并对越韩两国全面战略伙伴关系取得积极且全面进展感到高兴。



韩国继续保持越南第一大外国直接投资来源国地位，是发展合作和旅游领域的第二大伙伴和贸易、劳工合作领域的第三大伙伴。这些成果得益于两国领导人的政治决心以及包括VinaCapital和GS集团在内的两国集团和企业的重大贡献。

胡国勇指出，GS集团是具备财务、技术和治理综合能力的投资者，契合越南吸引新投资的政策，旨在推动从化石燃料转为可再生能源及新能源，以实现2050年净零排放的目标。

胡国勇强调，越南政府鼓励包括韩国企业在内的国际能源集团加大对可再生能源领域的投资，为像GS集团一样的大型企业在健康竞争和遵守越南法律的基础上参与电力发展创造便利条件。



许榕秀透露，GS集团已参与越南清化省宜山炼油项目（2013.7~2017.2）和隆安省部分液化天然气发电项目，同时正积极扩展在越南的零售领域，希望继续得到越南政府的关注与支持。



胡国勇建议GS集团继续与越南各机构和合作伙伴配合，研究并提出构建和发展国内供应链的方案，加强互利合作，为两国的可持续发展作出切实贡献。（完）