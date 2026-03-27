越南首次派遣联合军事行动官赴联阿安全部队执行任务

越通社河内——3月27日上午，越南国防部在河内举行仪式，向两名赴联合国阿卜耶伊地区临时安全部队（UNISFA）及欧盟中非共和国训练团执行任务的军官授予国家主席决定书和国防部长决定书。



仪式上，国防部公布并授予了派遣阮玉灵中校和陈泰山中校参加维和任务的决定。其中，阮玉灵中校将担任UNISFA的联合军事行动官（SO JMOC）。这是联合国首次邀请越南派员担任的新职位，充分体现了国际社会对越南维和力量能力的高度信任与认可。陈泰山中校则将赴欧盟中非共和国训练团担任训练顾问与协调官。



越共中央委员、国防部副部长阮长胜上将在发表讲话时强调，派遣军官参加国际任务再次肯定了越南的信誉、责任及积极作用，有助于在国际舞台上提升“胡伯伯部队”的地位与形象。



阮长胜上将要求越南维和局继续为两名军官做好各项行前准备工作创造便利条件；确保他们在出发执行任务前，各项标准、制度和政策待遇得到充分落实。

越共中央委员、国防部副部长阮长胜上将发表讲话。图自越通社

阮玉灵中校表示，对获得党、国家和军队的信任并被委以重任感到无比荣幸与自豪；同时表达了努力圆满完成任务的决心，致力于向国际友人传播越南爱好和平的国家与人民形象。



越南国防部维和局局长范孟胜少将透露，此次派遣的两名军官均经过严格选拔，政治素质过硬、业务精湛、实践经验丰富，并接受过多次国际环境培训，完全符合联合国及欧盟的标准。



截至目前，越南已累计派遣1300余人次官兵参加联合国维和行动及各联合国机构的工作。此次继续部署力量，展现了越南对维护世界和平与稳定活动的积极主动精神和高度责任感；由此彰显了越南维和力量在深度融入国际进程中稳健、专业的发展。（完）

