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越南与摩洛哥建交65周年：从历史渊源到共促繁荣的可靠伙伴

值此越南与摩洛哥建交65周年（1961年3月27日—2026年3月27日）之际，越南驻摩洛哥特命全权大使黎金规就两国关系发展历程，从在反殖斗争中形成的特殊历史纽带，到如今在多领域不断深化的合作关系接受越通社驻非洲记者的采访。

越南驻摩洛哥特命全权大使黎金规。图自越通社
越南驻摩洛哥特命全权大使黎金规。图自越通社

越通社河内 ——值此越南与摩洛哥建交65周年（1961年3月27日—2026年3月27日）之际，越南驻摩洛哥特命全权大使黎金规就两国关系发展历程，从在反殖斗争中形成的特殊历史纽带，到如今在多领域不断深化的合作关系接受越通社驻非洲记者的采访。

65年前，越南与摩洛哥正式建立外交关系。然而，两国人民之间的联系可追溯至更早时期。20世纪40至50年代，越南人民在争取民族独立的正义斗争中所展现的精神激励了许多摩洛哥士兵，使双方在共同追求自由与正义的理念下逐渐拉近距离，为此后双边关系的发展奠定了坚实基础。

65年来，越摩友好关系在团结、合作与发展的基础上不断巩固。政治外交领域，两国保持良好关系，自2004年以来两国不断加强各级代表团互访，特别是高层交往。政府间联合委员会、政治磋商机制以及越摩贸易—工业合作分委会等合作机制发挥积极租用，有助于推动双方的互信对话，为拓展多领域合作创造了有利条件。

经贸合作持续取得积极进展，尽管双边贸易规模仍有较大提升空间，但增长势头明显。2013年至2021年间，两国双边贸易额从超过1亿美元增至超过3亿美元，2024年为3.8亿美元。目前，越南是摩洛哥在东盟地区的第二大贸易伙伴，摩洛哥是越南在非洲的第九大贸易伙伴。两国经贸合作仍有广阔的发展空间。

教育培训是双边合作的一大亮点。自2011年以来，两国实施奖学金交流项目，每年互相提供10个奖学金名额。文化交流也通过民间友好组织和多种活动不断加强。越南传统武术在摩洛哥逐渐普及，成为连接两国人民的重要文化纽带。

在对外政策中，越南将摩洛哥视为在非洲的重要伙伴，认为双方合作潜力有待挖掘。议会外交是双边关系的重要支柱之一，并取得多项积极成果。

2017年，摩洛哥成为首个与越南签署议会合作协议的非洲国家。2020年，在越南主办的第41届东盟议会联盟大会上，摩洛哥众议院成为首个获得东盟议会联盟观察员地位的非洲议会，体现了越南对摩洛哥的高度重视与信任。

越南与摩洛哥在多个领域拥有广阔合作前景。两国经济互补性较强，为扩大双边贸易提供了有利条件，尤其是在农产品、水产品、电子设备及制造业产品等领域。越南希望对摩洛哥出口茶叶、咖啡、腰果、香料和水产品，同时从摩洛哥进口化肥、塑料、矿产及机械设备。凭借地理经济优势，越南可成为摩洛哥商品进入东盟及亚洲市场的重要门户，而摩洛哥可成为越南拓展非洲市场的重要桥梁。

在清真产业领域，摩洛哥在认证标准方面具有优势。2024年，摩洛哥标准化研究院（IMANOR）代表出席在河内举行的首届国际清真会议，为双方在该领域的合作创造了契机。

此外，可再生能源也被视为两国前景广阔的合作领域之一，摩洛哥被认为是非洲能源转型的先行国家之一。双方还可在银行、采矿、旅游、基础设施建设以及金融中心发展等领域加强合作。

旅摩越南侨胞具有特殊的历史背景，源自在民族独立斗争时期形成的跨国家庭纽带。如今，该群体主要由第二至第四代越摩混血后裔组成。他们保持团结互助，融入当地主流社会，同时保持对越南文化的深厚情感。

越南与摩洛哥在地缘战略位置、悠久文化传统、政治稳定以及发展愿望等方面具有诸多相似之处。在长期友好关系的基础上，两国具备推动务实合作，实现可持续发展与共同繁荣的良好条件。（完）

越通社
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