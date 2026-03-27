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阮和平常务副总理会见联合国与美国领先金融集团领导

越南政府常务副总理阮和平在对美国进行工作访问期间，于纽约时间3月25日会见了美国金瑞基金（KraneShares）、恒星发展基金会（Stellar）、Polymorphic Capital投资基金会、德克萨斯太平洋集团（TPG）以及海妖(Kraken)交易所等美国多家领先的新金融科技机构和投资基金的负责人。

越南政府常务副总理阮和平会见恒星发展基金会主席何塞·费尔南德斯·达蓬特（José Fernández da Ponte）。图自越通社
越南政府常务副总理阮和平会见恒星发展基金会主席何塞·费尔南德斯·达蓬特（José Fernández da Ponte）。图自越通社

越通社河内——越南政府常务副总理阮和平在对美国进行工作访问期间，于纽约时间3月25日会见了美国金瑞基金（KraneShares）、恒星发展基金会（Stellar ）、Polymorphic Capital投资基金会、德克萨斯太平洋集团（TPG）以及海妖(Kraken)交易所等美国多家领先的新金融科技机构和投资基金的负责人。

与各金融机构和投资基金举行工作会谈时，阮和平表示，在越美全面战略伙伴关系持续深化的背景下，此访不仅为了履行两国高层领导的实际承诺，尤其是继越共中央总书记苏林2月下旬访美之后，还介绍越南国际金融中心（IFC），招商引资，与美国领先的金融银行合作伙伴建立联系与合作等。

美国金瑞基金公司创始人兼首席执行官乔纳森·克雷恩（Jonathan Krane）建议，越南应提升投资吸引力和说服力，并通过在纽约证券交易所举办“越南日”等国际活动宣传市场潜力。

与此同时，恒星发展基金会主席何塞·费尔南德斯·达蓬特（José Fernández da Ponte）表示，希望在支付和金融基础设施领域与越南建立合作关系，并愿意参与、支持未来在越南举办的重要金融会议和活动。

Polymorphic Capital投资基金会领导理查德·索贝尔（Richard Sobel）表示，设立越南国际金融中心是正确的方向，因为越南在人力资源、地缘战略位置以及区域联动融合方面具有巨大潜力。他强调，Polymorphic Capital投资基金会愿意向全球投资基金网络推介越南国际金融中心的投资潜力。

德克萨斯太平洋集团董事总经理马克·梅兹文斯基（Marc Mezvinsky）表示，他一直关注越南近年来的发展情况，并希望寻求在越南的合作与投资机会。 海妖交易所首席运营官戴夫·里普利 (Dave Ripley)表示，愿意深入了解并与越南监管机构就越南国际金融中心（IFC）的发展进行政策对话。

阮和平高度评价美国代表所提出的合作建议，并强调，越南政府始终支持并倾听投资者的意见。对于金融科技这一对全球乃至越南仍相对新颖的领域，金融机构和投资基金的支持将有助于完善越南当前仍处于试行阶段的相关政策。 同日，阮和平还与联合国副秘书长、若干联合国机构负责人，以及各发展中国家大使和代表举行工作会谈，共商推动南南合作及三方合作发展的措施。

当前全球形势充满不确定性，各国需要转变合作思维与方式。他指出，应将南南合作与三方合作打造为国际关系的新支柱和发展的新动力，充分利用南方国家在人口和资源方面的互补优势，提高全球多边框架下合作效益。为实现这一目标，各国须采取平等、务实、包容且具有战略性的合作方式，尊重各国优先事项，共同创造和应用技术等。

越南政府常务副总理阮和平

各国大使认为，南南合作是南北合作的重要补充，也已成为全球合作发展的重要支柱。同时评价，越南是依靠经济体制改革、融入国际社会、稳定宏观经济大盘和对人力资源投资提升发展水平的成功典范。越南有望在与国际社会携手推动发展中国家可持续、包容与自主发展方面发挥积极作用。

关于未来优先方向，各方一致同意继续深化智慧农业、粮食安全、农产品价值链、数字化转型、科技与创新、可再生能源、适应与减缓气候变化、人力资源培训、发展融资及私人投资等领域的合作。参会代表普遍认为，须将政治承诺转化为具体行动，强化南半球国家、发展合作伙伴及联合国体系间的协调合作等。

3月25日下午，阮和平与工作代表团离开纽约，开始自3月26日起在旧金山的工作行程。（完

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越通社
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