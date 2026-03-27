2026年地球一小时：推动实质行动保障能源安全

越通社河内——2026年“地球一小时”活动在全球地缘政治波动加剧的背景下展开。中东局势紧张导致石油、天然气和煤炭价格持续走高，发电成本随之攀升，使保障能源安全成为紧迫任务。



在此背景下，节约高效用能不仅是环保倡议，更是稳定宏观经济、保障能源供应、迈向可持续发展的重要举措。以“绿色创新—绿色未来”为主题，今年的活动进一步提升定位，与党和国家关于保障国家能源安全的一系列重大方针紧密结合。



据越南工贸部介绍，2026年“地球一小时”不再局限于象征性地关灯60分钟（3月28日20时30分至21时30分），更着眼于在全社会形成节约用能的长期习惯。这也是国家节约高效用能计划的重要内容，核心在于完善制度、提升公众意识、推动科技应用。



工贸部副部长阮黄龙强调，在新发展阶段，节约高效用能不仅是技术解决方案，更是推动技术创新、优化成本、提升企业及经济竞争力的重要动力。工贸部正实施多项支持企业提升能效的计划，同时鼓励使用清洁燃料，推动能源供应多元化。



响应活动，电力部门和各地已开展多项务实行动。电力单位加大数字平台宣传力度，组织更换头像、线上跑步、节能知识竞赛等社区活动；同时动员民众和企业积极参与，在活动期间关闭不必要的用电设备。



山罗、奠边、芹苴、河静等省市主动制定形式多样的响应计划，将宣传行动与具体节电目标相结合。节能理念的传播被确定为一项长期任务，每个个人和组织都发挥着重要作用。



在电力需求持续增长、新电源建设仍需时间的背景下，节约用电不仅有助于降低开支，还能减轻供电系统压力，减少对进口燃料的依赖，是应对全球能源市场波动的务实之举。



因此，2026年“地球一小时”活动正从象征性仪式向实质性行动转变，有助于提升公众意识、改变行为方式、在全社会形成节约用能习惯，为保障国家能源安全、实现可持续发展作出贡献。（完）



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