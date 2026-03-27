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讲述适应气候变化的生态旅游故事之旅

3月27日下午，“在云端播绿”展览在河内市李常杰街36号越南妇女博物馆开幕。

“在云端播绿”展览在河内市李常杰街36号越南妇女博物馆开幕。图自越通社
“在云端播绿”展览在河内市李常杰街36号越南妇女博物馆开幕。图自越通社

越通社河内——3月27日下午，“在云端播绿”展览在河内市李常杰街36号越南妇女博物馆开幕。

本次展览是 “英雄越南妇女适应气候变化的生态旅游故事讲述之旅” 研究课题的重要成果。该课题由河内国家大学资源与环境研究所、英国赫尔大学、拉夫堡大学与越南妇女博物馆于2024年7月至2025年12月合作实施，旨在支持黄连国家公园缓冲区的少数民族妇女保护自然与文化遗产，同时彰显她们在应对气候变化、发展可持续生计与生态旅游方面所发挥的先锋作用——特别是在老街省黄连、左湾和板胡等乡的实践中尤为突出。 本次展览共设三大主题板块：

“云端之地”：聚焦赫蒙族、瑶族、基埃族、傣族、岱族等民族的生活空间、本土文化与社区生活，生动呈现人与自然的紧密联结以及代代传承的传统价值。

“万象更新，吾亦新生”：深刻反映气候变化与旅游业发展对当地生活带来的影响，同时彰显女性在维持生计、守护文化方面所展现出的适应力与主动精神。

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本次展览共设三大主题板块。图自越通社

“在云端播绿”：描绘依托社区内生动力推动可持续旅游的发展愿景，以及山区女性对未来的期许与行动。

越南妇女博物馆馆长阮氏雪在开幕式上表示，“在云端播绿”展览不仅是研究与国际合作的成果，更源于高山地区妇女的信任与心声。她们正在生活，并以先锋姿态投身于应对气候变化的进程之中。她们织布，也同时编织着那些面临消逝风险的传统文化价值；她们从事旅游业，不仅是为了发展经济，更是为了守护一种与山林和谐共生的生活方式。在变化中，她们持续重塑并恢复着自身社区的文化根基。

河内国家大学资源与环境研究所副所长裴玉贵表示，近两年来，研究团队重点探讨了当地妇女如何通过分享传统知识与本土知识，并将创新叙事方式融入生态旅游活动，从而为保护生物多样性和推动生态旅游发展作出贡献。该课题不仅旨在识别妇女在生物多样性保护和生态旅游发展方面的贡献，还致力于进一步彰显社区的传统知识。

他表示，希望通过此次展览，让公众看到少数民族妇女在保护文化遗产与推动社区发展中所发挥的不可替代的作用，看到她们正面临的挑战，也看到在促进自然、文化与生计更为和谐共生方面所蕴含的现实可能。（完）

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