推崇越南语：第五届全俄翻译大赛展现越南语魅力

越通社河内——3月21日，第五届全俄越南语翻译大赛以线上线下相结合形式在俄罗斯外交部属下的莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）举行。



此次大赛由莫斯科国立国际关系学院汉语、越南语、缅甸语、泰语、老挝语、高棉语教研室同东盟中心、俄越友好协会及“传统与友谊”俄越合作发展基金联合举办。



今年的比赛吸引了来自莫斯科、圣彼得堡、远东等俄罗斯领先越南语培训中心的众多本科及硕士研究生参加。



莫斯科国立国际关系学院语言培训委员会主任、语言学副教授玛丽娜·奇加舍娃（Marina Chigasheva）代表组委会发言时强调，此次大赛不仅是检验语言水平的平台，也是俄罗斯学生深入了解越南文化、社会以及俄越全面战略伙伴关系的契机。此次大赛持续举办

第五年，肯定了越南语的魅力以及俄罗斯对高质量翻译人才的实际需求。



俄罗斯前驻越南大使、评委会主任安德烈·塔塔里诺夫（Andrey Tatarinov）表示，总体来看，大赛水平一届比一届有进步。参赛人数逐年增加是一个令人鼓舞的信号。这一趋势反映了俄罗斯青年对越南学领域的兴趣，以及学习越南语、探索越南文化与艺术的愿望。



由资深外交官和越南学研究专家组成的评委会进行评审工作。图自越通社

莫斯科国立国际关系学院越南语专业教师斯韦特拉娜·格拉祖诺娃（Svetlana Glazunova）认为，这也是未来外交官、贸易谈判代表等锤炼精神和胆识的机会。



比赛结束后，由资深外交官和越南学研究专家组成的评委会未能在大学级别评出一等奖，但为那些具有最快、最准确、最灵活翻译能力的参赛者颁发了额外奖项。



第五届全俄越南语翻译大赛成功举办，继续肯定了在两国关系进入新发展阶段的背景下，越南语对俄罗斯青年的吸引力，为未来培育 “架起友谊与合作桥梁”的一代新人作出了贡献。（完）