文化

第80-NQ/TW号决议：探索世界遗产——青少年教育的新思路

由越南内务部国家文书档案局于2026年初推出的世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间，正成为一个生动的直观课堂，通过为年轻一代提供具体体验，有力推动中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议落到实处。

外国游客正在体验木版印刷技术。图自越南人民报
外国游客正在体验木版印刷技术。图自越南人民报

越通社河内——由越南内务部国家文书档案局于2026年初推出的世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间，正成为一个生动的直观课堂，通过为年轻一代提供具体体验，有力推动中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议落到实处。

感受历史 体验历史

新春伊始，"世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间"接待了多批国内外访客团体前来参加“赏阅朱批——留印木板”活动。

在"赏阅朱批"区域，跨学科与艺术科学学院文化产业与遗产系学生杜秋宝庆兴致勃勃地参加了在春帖上盖御批印章的体验活动。"以前我曾以为遗产纯粹是属于学术范畴的，只能通过口述来接触。然而，通过今天的学习过程，尤其是实地体验，我发现遗产是完全可以触摸得到的。这正是发展文化产业的宝贵资源，从而帮助年轻一代更容易地接触历史并参与保护传统文化。"宝庆分享道。

惊喜、有趣、兴奋……这是数百名年轻人在来到由国家文书档案局建设和运营的"世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间"时所获得的体验。目前，该局正在保管总长度超过三万米的国家档案文献架，这是反映不同时期国家历史、文化、社会、主权、国家治理活动以及人民生活的庞大原始史料来源。

值得注意的是，阮朝朱版和阮朝木版这两项世界记忆遗产和关于法属时期、各场战争的文献系统，以及从国内外多种渠道精选的胡志明主席的文献、图片和遗产，有助于突出内容，真实再现了民族历史。在这里，历史不再是静止的书页，而是被"注入灵魂"，变得生动，触动每位参观者的心弦。

贯彻落实第80-NQ/TW号决议精神

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议确定了文化领域的目标："国民教育体系内的全部学生、学员能够有效、经常地接触和参与艺术活动、文化遗产教育"。这是对包括国家档案系统在内的遗产价值管理机构的具体要求。"世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间"的免费开放，直接消除了学生接触档案的门槛。

评估在国家文书档案局体验活动的意义时，河内市首丽小学校长阮玉英认为，这是一项具有切实意义的活动，帮助学生以最直观的方式接触历史和文化，犹如一次对师生双方都有益的文化之旅。

国家文书档案局局长邓青松肯定，今后该单位将继续与首都及全国各地的教育机构合作，目标是通过纪录片和官方网站等数字平台，将合适的历史内容引入中小学课程。邓青松表示，提供准确的史料不仅服务于教育，也是保护思想根基的关键解决方案。

由此可见，那些档案文献不再在库房中"沉睡"，而是被转化为生动的学习教材。正是通过这种富有创意的模式，第80-NQ/TW号决议的精神正得到令人信服地具体化。将遗产带出存储空间并"触动"公众的情感，不仅有助于保护传统价值，也为未来文化产业的可持续发展奠定基础。（完）

世界遗产委员会通过世界自然遗产——越南广治省的风芽-格邦国家公园扩园决定。图自越通社

世界自然遗产风芽-格邦国家公园扩园方案获批 拓展至老挝欣南诺国家公园

世界遗产委员会通过了世界自然遗产——越南广治省的风芽-格邦国家公园扩园决定，将其扩展至老挝甘蒙省的欣南诺国家公园。调整后的世界自然遗产名称为“风芽-格邦国家公园与欣南诺国家公园”。这一具有特殊历史意义的决定是根据联合国教科文组织的地质与地貌、生态系统和生物多样性等三个重要标准通过的。

#第80-NQ/TW号决议 #世界遗产 #青少年 #教育 #越南内务部 #国家文书档案局 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

“安子—永严—昆山、劫泊”历史遗迹与风景群的花安寺。图自越通社

安子—永严—昆山、劫泊：连贯统一的遗产空间

12月20日晚，广宁省人民委员会联合海防市、北宁省及有关各方在安子历史遗迹与风景名胜区庄严举行仪式，正式接受联合国教科文组织授予的 “安子—永严—昆山、劫泊”历史遗迹与风景群的世界遗产名录证书。

游客乘船游览会安古镇一些仍被洪水淹没的地区。图自越通社

保护世界遗产免受极端气候变化影响

自2025年10月底以来，顺化和岘港两座城市持续遭受历史性洪灾的侵袭。其中，顺化古都遗迹群和会安古镇两处世界文化遗产长期被洪水淹没，对许多建筑工程的结构和质量造成了严重破坏和长期影响，亟需进行全面评估并制定长期适应的保护措施。

顺化古都遗迹群。图自互联网

提升世界遗产城市的可持续性与宜居性

主题为“提升世界遗产城市可持续性与宜居性策略”的专家研讨会日前在越南顺化市举行。该活动是世界遗产城市组织（OWHC）亚太地区第五次会议框架下的活动之一。

春曲的曲调多样，皆带有清新明快、充满民间气息的旋律，极易打动人心。图自越通社

春曲——源自祖地的非遗瑰宝

在越南民间艺术的宝库中，富寿省的春曲（Hát Xoan）是一种与雄王祭祀信仰——民族建国的根源紧密相连的独特艺术形式。以质朴的旋律、朴实而富含文化意蕴的歌词，春曲不仅反映了祖地居民的精神生活，还为越南在世界遗产版图上确立文化身份作出了贡献。

更多

俄罗斯前驻越南大使、评委会主任安德烈·塔塔里诺夫接受记者的采访。图自越通社

推崇越南语：第五届全俄翻译大赛展现越南语魅力

莫斯科国立国际关系学院语言培训委员会主任、语言学副教授玛丽娜·奇加舍娃表示，此次大赛不仅是检验语言水平的平台，也是俄罗斯学生深入了解越南文化、社会以及俄越全面战略伙伴关系的契机。此次大赛持续举办第五年，肯定了越南语的魅力以及俄罗斯对高质量翻译人才的实际需求。

学生们参观越南自然博物馆。图自越通社

充分挖掘自然博物馆旅游发展潜力

近年来，越南各地的自然博物馆及生物研究机构日益吸引学生、家庭及游客的关注。创新的展示空间、多样的展陈形式、科技的应用以及体验活动等因素展现出颇具特色的环境教育与生态旅游发展潜力。

按照传统方式制作云姑河粉村（宁平省南同乡）的河粉。图自越通社

2026年河粉节连接国内外美食爱好者

3月20日晚，宁平省人民委员会与宁平省饮食文化协会联合举办2026年河粉节开幕式，旨在弘扬并彰显河粉行业的历史渊源及其在各地区不断传承发展的文化遗产价值。

学生们参观“介绍世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊遗迹名胜群"专题展。图自越通社

北宁省办专题展推广世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊

3月20日，北宁省举办"介绍世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊遗迹名胜群"专题展，展出150余件图片、资料和文物。该遗产群于2025年7月被列入世界文化遗产名录，北宁省拥有永严寺、补陀寺等遗迹点。同期，东湖民间画制作技艺也被列入急需保护的非物质文化遗产名录。

附图。图自越通社

2026年越南河粉节将于3月19日至22日在宁平省举行

2026年越南河粉节将于3月19日至22日在宁平省天长步行街举行，主题为“越南河粉——时代潮流中的活态遗产”。这是一项具有深远意义的活动，旨在弘扬传统技艺，为越南河粉向联合国教科文组织申请世界非遗提供实践依据与数据支撑。

Mockingbird Pictures公司的展位。图自越通社

越南参加中国香港国际影视展

由中国香港贸易发展局主办的第30届香港国际影视展（FILMART）于3月17日至20日在香港会议展览中心热烈举行。今年展会汇聚来自38个国家和地区的790余家参展机构。越南电影发展促进协会在本次展会上设立展位，此外还有BHD公司、Mockingbird Pictures公司等业内熟悉的企业参与。

富寿省芒族锣铮演出活动。图自越通社

越南首次将芒族特色文化引入雄王庙节会

2026年雄王祭祖日首次融入芒族文化，通过民间仪式、民歌与锣声等形式丰富节庆内容。活动将于4月17日至26日举行，结合传统祭祀与多样文化活动，打造特色文化旅游体验，进一步推广祖地形象。

越南国家文书与档案局局长邓青松向俄罗斯驻越大使夫人埃琳娜·贝兹德特科赠送一幅越南国号的木刻版画。图自越通社

第 80-NQ/TW 号决议：让“活”的世界记忆遗产走进公众生活

越南世界记忆遗产推介空间开放一周后迎接参观者超2000人次。通过直接参与有关阮朝朱版和阮朝木板的体验活动，该展示空间为推动档案资料走进公众生活作出贡献，并本着越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议精神充分发挥遗产价值。