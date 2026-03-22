第80-NQ/TW号决议：探索世界遗产——青少年教育的新思路

越通社河内——由越南内务部国家文书档案局于2026年初推出的世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间，正成为一个生动的直观课堂，通过为年轻一代提供具体体验，有力推动中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议落到实处。

感受历史 体验历史

新春伊始，"世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间"接待了多批国内外访客团体前来参加“赏阅朱批——留印木板”活动。

在"赏阅朱批"区域，跨学科与艺术科学学院文化产业与遗产系学生杜秋宝庆兴致勃勃地参加了在春帖上盖御批印章的体验活动。"以前我曾以为遗产纯粹是属于学术范畴的，只能通过口述来接触。然而，通过今天的学习过程，尤其是实地体验，我发现遗产是完全可以触摸得到的。这正是发展文化产业的宝贵资源，从而帮助年轻一代更容易地接触历史并参与保护传统文化。"宝庆分享道。

惊喜、有趣、兴奋……这是数百名年轻人在来到由国家文书档案局建设和运营的"世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间"时所获得的体验。目前，该局正在保管总长度超过三万米的国家档案文献架，这是反映不同时期国家历史、文化、社会、主权、国家治理活动以及人民生活的庞大原始史料来源。

值得注意的是，阮朝朱版和阮朝木版这两项世界记忆遗产和关于法属时期、各场战争的文献系统，以及从国内外多种渠道精选的胡志明主席的文献、图片和遗产，有助于突出内容，真实再现了民族历史。在这里，历史不再是静止的书页，而是被"注入灵魂"，变得生动，触动每位参观者的心弦。

贯彻落实第80-NQ/TW号决议精神

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议确定了文化领域的目标："国民教育体系内的全部学生、学员能够有效、经常地接触和参与艺术活动、文化遗产教育"。这是对包括国家档案系统在内的遗产价值管理机构的具体要求。"世界文献遗产与国家典型档案文献展示空间"的免费开放，直接消除了学生接触档案的门槛。

评估在国家文书档案局体验活动的意义时，河内市首丽小学校长阮玉英认为，这是一项具有切实意义的活动，帮助学生以最直观的方式接触历史和文化，犹如一次对师生双方都有益的文化之旅。

国家文书档案局局长邓青松肯定，今后该单位将继续与首都及全国各地的教育机构合作，目标是通过纪录片和官方网站等数字平台，将合适的历史内容引入中小学课程。邓青松表示，提供准确的史料不仅服务于教育，也是保护思想根基的关键解决方案。

由此可见，那些档案文献不再在库房中"沉睡"，而是被转化为生动的学习教材。正是通过这种富有创意的模式，第80-NQ/TW号决议的精神正得到令人信服地具体化。将遗产带出存储空间并"触动"公众的情感，不仅有助于保护传统价值，也为未来文化产业的可持续发展奠定基础。（完）