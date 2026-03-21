越南国家网络安全指导委员会2026年第一次会议召开

3月21日，越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任范明政主持召开该委员会2026年第一次会议。会议评估了当前形势及委员会运行成效，并部署下一阶段重点方向、任务和解决方案，旨在确保国家网络安全，保障国家机关和人民各项活动安全有序。

会上，范明政总理强调，当前世界和地区形势复杂多变，要求我们必须更新思维，尤其是在安全领域，特别是网络安全方面。网络攻击、诈骗、制造疑虑、引发政治不稳定和社会秩序混乱等问题不容忽视。

将网络安全置于国家新发展阶段的大背景下，政府总理指出，必须以新思维推动突破性行动，坚持目标导向和成果导向；要从“任务导向”转向“结果导向”，从“做得多”转向“做得准、做得对、做到位”，从“有行动”转向“有具体成果”，避免流于形式。

范明政明确指出，越南共产党第十四次全国代表大会已将“全面安全”确立为战略基础，重点涵盖国家安全、非传统安全、网络安全以及新时代的人类安全，旨在维护和平稳定环境以促进经济发展。

在此基础上，范明政向各部委、行业和地方部署了具体任务，包括：加快完善组织体系和协同机制，确保从中央到基层的指挥畅通；完善网络安全和数据安全相关体制机制与政策；研究制定新形势下网络空间主权保护战略；同步推进网络安全和数据安全保障措施，并与落实政治局第57号决议、书记处第57号指示及越共中央总书记苏林的指示精神相结合；加快解决遗留问题；加强人才培养，发展越南本土网络安全与数据安全产品和服务；加强国际合作，推动《河内公约》落地实施等。（完）