从心出发：让每一份善意与温情，在越南家庭间传递

冬日的清晨虽带凉意，但这方空间却因亲情而温暖如春。结婚8年后，阮氏安再次穿上婚纱，而这一次更为特别，因为两名年幼的孩子，作为爱情的结晶，共同见证了这一时刻。对于她而言，幸福并非追求完美，而是共同珍惜每一个最平凡的瞬间。

河内居民 阮氏安： “这是一项富有意义的活动，让我们回首走过的路。这段旅程说长不长，说短不短。自2017年结婚至今已有8年，我们育有一儿一女，深感这段历程充满快乐与幸福。我们夫妻并肩前行，看着孩子一天天努力成长。”

若说对年轻人而言，幸福是相互陪伴；那么对于长辈，幸福则是用一生赤诚去经营的工程。

河内市居民 阮进映： “我们自己要以身作则，父母要相亲相爱。日常生活中难免有矛盾，但要用亲情去化解，从小事化解，每天及时处理，生活才会舒心。事情解决透彻了，人活着主打一个开心，只有开心健康才能好好工作。”

幸福是无私分享

幸福不仅局限于小家庭，更在于播撒希望。那是来自张陆灵先生献出的热血“红包”。年初献血不仅是分享，更是一场播种幸福、为自己和社区祈求平安的旅程。

在得乐省亚威乡，“公安局收养孩子”模式已成为埃地族贫困儿童的依靠。正如赫涅特小朋友，出生于贫困户的他曾一度面临辍学，如今在这些“公安养父”的资助下，已能自信重返校园。

得乐省亚威乡居民 赫涅特： “公安养父们经常来看我，辅导我学习，鼓励我努力。我会好好读书，争取拿到奖状，不辜负养父们的期望。”

这种分享不仅扶助了社区，更温暖了警营内部，让战士们在战友共同照顾子女的支撑下，能够安心投身工作。

幸福是能量传递

对于艺术家而言，幸福是传递正能量的使命。作为越南杰出的青年歌手，德福不仅追求音乐梦想，更积极投身社区项目和慈善活动，成为连接社会、传递喜悦与幸福的桥梁。

歌手德福： “我认为，只有发自肺腑、不掺杂刻意安排或算计的情感，才能触动人心，造就春天里关于爱、分享与温暖最真实的价值，让这份温度在平凡的每一刻蔓延。”

如同德福的音乐，身残志坚的“小锡兵”夫妻玉宝与丽秋也认为，幸福是不轻言放弃，是为他人传递热爱生活的热情与正能量。

河内市纸桥郡居民 丽秋： “目前我们夫妻正在建立社交媒体频道，分享家庭故事，将积极乐观的形象传递给社区。”

2025年，越南在全球幸福指数排名中上升8位，位居世界第46位。步入2026年，以“人人享有家庭幸福”为主题，那份关于善良的信息正传向远方。

幸福并不遥远，它就在孩子纯真的眼神里，在老人紧握的双手中，在人与人之间的无私分享中。让每一个家庭，真正成为宁静的港湾。（完）