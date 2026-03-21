苏林总书记出席2026年陆地边境乡九年一贯制寄宿学校同步动工仪式

3月19日上午，越南教育与培训部同越南电视台、越南邮政电信集团、越南军队工业与电信集团及17个省市联合举行了2026年陆地边境乡九年一贯制寄宿学校同步动工仪式。

越共中央总书记苏林、政府总理范明政在设于谅山省同登乡同登九年一贯制寄宿学校的主会场出席仪式。

在动工仪式上，政府总理范明政表示，得益于整个政治体系，特别是各地的有力参与，累计至2025年底，已有108所学校动工建设；其中1所学校（奠边省西巴频乡十八坪寄宿学校）已于2026年1月31日竣工投用。

为使各学校建设项目早日完工投用并发挥效益，范明政要求教育与培训部代部长、有关部委机关负责人以最高决心和努力支持项目实施。同时，政府正指导制定关于组织、活动、特殊机制政策的议定，以有效管理和发展这一寄宿学校模式。

苏林总书记在仪式上发表指导讲话时强调，政治局决定在248个陆地边境乡投资兴建248所九年一贯制寄宿学校这一主张具有深刻人文意义，体现了党和国家对于仍面临诸多困难的边境、偏远地区同胞的特殊关怀。

为使各工程按期完成、及时服务2027-2028新学年，确保最高质量和效益，苏林要求设计、施工、咨询、监理单位以最高责任感开展工作，视其为不仅是普通建设项目，更是寄托边境同胞信任和梦想的地方；必须确保工程最高质量，绝对保障劳动安全、技术和美观，无愧为边境模范学校，无愧于人民、师生及学生的信任与期望。（完）