以“绿色创新—绿色未来”为主题的跑步活动吸引2000多名参与者

3月21日，越南工贸部在河内市西湖创意文化空间举行“全民节约高效用能暨响应2026年地球一小时行动”启动仪式及跑步活动。本次活动是2019—2030年国家节约高效用能计划的重要内容之一。

以“绿色创新—绿色未来”为主题，本次跑步活动吸引了2000多名参与者，包括工贸部及相关单位干部职工、社会组织及行业协会代表、企业代表，以及跑步爱好者和各地俱乐部运动员。

近年来，工贸部主导实施多项促进节能高效用能的政策与计划，支持企业技术创新、优化生产流程、提升能源效率，为经济绿色转型作出积极贡献。同时，工贸部正推动交通领域使用清洁能源和生物燃料，促进能源供应多元化。

越南工贸行业工会主席黎安海：“这是一项由工贸部每年组织的活动之一，首先是在全行业开展宣传。这是一项重要任务，旨在传递政府和工贸部关于绿色生活、数字化转型和能源转型的极具意义的信息，尤其是在当前背景下，节约能源显得尤为重要。”

2026年标志着越南参与“地球一小时”行动15周年。本次活动在全国范围内开展多项活动，包括线上线下跑步比赛及线上知识竞赛。今年活动不仅强调节约高效用能，还推动能源使用方式的创新转变——从技术应用、管理创新到消费行为改变，为未来创造更可持续的发展价值。

越南电力集团副总经理吴山海：“电力集团多年来持续推出相关举措，未来的关键是如何将这一信息传播到整个社会，加强宣传工作，以便覆盖到所有民众。”

东英钢铁公司工会主席杨氏银：“这是一项非常有意义的活动，传递了节约能源和绿色生活的理念。我们公司也已采取多项积极措施改善生产系统，特别是在燃料使用和废水处理等方面。”

当前全球形势复杂，能源安全挑战和市场波动加剧，提升能源效率已成紧迫要求。落实政府总理指示，工贸部正制定节能方案，加强全社会宣传，推动节能和绿色能源使用，减少排放，并推进向生物燃料转型的路线。（完）