经济

2026年第3次越南货生命力促销活动正式开幕

3月20日上午，题为“越南青年为越南货骄傲”的2026年第3次越南货生命力促销活动开幕式在河内市还剑坊长前街62号举行。

河内绿色合作社推出环保型个人护理产品。图自越通社
河内绿色合作社推出环保型个人护理产品。图自越通社

越通社河内——3月20日上午，题为“越南青年为越南货骄傲”的2026年第3次越南货生命力促销活动开幕式在河内市还剑坊长前街62号举行。

该活动由越南工贸部国内市场管理与开发局同还剑坊人民委员会、TikTok Shop及越南国家支付股份公司联合举办，是庆祝胡志明共青团成立日（1931年3月26日——2026年3月26日）的活动之一。

参加第3次越南货生命力促销活动的有Nghệ Sành INVEST股份公司、河内绿色合作社以及ONA Global天然与有机产品股份公司三家典型青年企业。这3家企业代表了绿色、安全和可持续的生产趋势。

国内市场管理与开发局代表透露，促销活动期间，组委会将于3月21日上午在国内市场管理与开发局TikTok频道上举行“越南青年为越南货骄傲”座谈会，为讨论和分享年轻一代在弘扬越南货价值方面的作用提供平台。

随后，组委会将在TikTok Shop平台上组织直播售卖产品活动，推介加工农产品、天然及有机化妆品等多个产品。

值得注意的是，“越南货生命力”展区将于3月20日至23日期间每天上午9点至晚上9点开放，供民众参观、体验和购物。

2026年第三次“越南货生命力”活动将继续强调了国家管理机构在陪伴、支持企业推广产品、拓展分销渠道和适应新消费趋势方面的作用。从而，为促进国内消费、提升越南商品地位、迈向建设可持续发展的国内市场做出贡献。（完）

越通社
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