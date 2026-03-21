内排国际机场在全球最佳机场100强榜单中排名大幅跃升

越通社河内——国际知名民航评估机构Skytrax近日正式发布2026年全球机场排名结果，其中，河内内排国际机场在2026年全球最佳机场百强榜中的排名实现显著提升。



具体是，内排国际机场实现显著跃升，升至第71位，比2025年的第79位上升了8位。这也是内排国际机场连续第8次跻身全球最佳机场100强名单，首次跻身全球最佳机场（客流量3000-4000万级别）前十。



内排国际机场领导强调：“持续跻身全球百强，彰显了内排国际机场在提升越南航空在国际版图上的形象方面所做出的不懈努力。”



内排国际机场已集中对两个航站楼的值机区域进行改造和扩建，有助于优化空间并显著提高运营效率，即使在高峰时段也能确保通畅。



智能设备系统也从值机区、安检区到行李传送带系统进行了同步的投资，旨在缩短等待时间并为旅客带来最大便利。



“我们将位列全球第71名及跻身客流量3000-4000万机场前十名视为我们继续创新的动力。内排机场将不断倾听，不断升级，让旅客途经首都门户的每一段旅程都成为完整而难忘的体验，” 内排国际机场领导分享道。



除了内排机场，越南机场总公司旗下的另一成员——岘港国际机场也出色地跻身2026年全球最佳机场100强，较去年上升了9位，取得了令人印象深刻的进步。（完）

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