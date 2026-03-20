经济

越南在澳大利亚投资者眼中地位日益提升

越南与澳大利亚关系正步入深层次、全方位发展阶段。在此背景下，经济、贸易与企业对接成为双方的重要支柱。

越南驻澳大利亚商务处首席代表陈氏清美。图自越通社
越南驻澳大利亚商务处首席代表陈氏清美。图自越通社

越通社悉尼——越南与澳大利亚关系正步入深层次、全方位发展阶段。在此背景下，经济、贸易与企业对接成为双方的重要支柱。越南驻澳大利亚商务处首席代表陈氏清美接受越通社驻悉尼记者的采访时认为，越澳两国贸易投资关系近年来保持稳定发展势头。

在贸易方面，去年两国进出口总额维持在 140 亿美元。其中，越南对澳出口超 68 亿美元（增长 5.6%），从澳进口近 72 亿美元。

在投资方面，2025年，两国企业积极推动相互市场考察，并将市场调研拓展至技术、电信、信息技术、医疗等多个领域。截至2025年12月，澳大利亚在越投资项目共712个，投资总额达19亿美元。越南在澳投资项目逾 90 个，总额 5.51 亿美元，主要集中在农业、房地产和矿产领域。

对于未来两国贸易合作前景，陈氏清美认为，双边贸易将直接或间接受当前全球经济波动影响，但两国企业仍迎来促进贸易活动的诸多机遇。

陈氏清美指出，目前，多项重要机制和合作框架正有效推动双边贸易合作，如东盟-澳大利亚-新西兰自由贸易区协、区域全面经济伙伴关系协定、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定、越澳加强经济合作战略、越澳部长级贸易对话、关于能源与矿产部长级对话机制的谅解备忘录等。

据陈氏清美的评价，目前，澳大利亚企业界和投资者对越南市场给予特别关注，他们高度评价越南市场规模、稳定增长速度、年轻的人口结构、快速增长的中产阶级、便利的地理位置和投资环境等。特别是，胡志明市和岘港两大国际金融中心的建设以及未来 GDP 实现两位数增长的目标为澳大利亚资金流入越南创造了强劲动力。

目前，澳大利亚部分大型集团正考察越南的可再生能源、高科技可持续农业、医疗保健及信息技术等行业。

与此同时，为支持越南企业参加各场展览会，推介其产品，加强与客户的对接，获取更多信息，越南驻澳商务处报名参加澳大利亚食品服务展览会，在www.thitruongnuocngoai.moit.gov.vn网站上更新信息。另外，西澳大利亚州科克本政府率领的企业代表团将参加在胡志明市举行的“相约澳大利亚”活动。

澳大利亚一家进出口企业的代表克拉克·伯恩斯（Clark Burns）认为，越南是亚洲增长最快的市场之一，其拥有强劲的消费需求和日益改善的营商环境，为澳大利亚企业在该市场扩大投资和贸易创造了许多机会。

此外，越南旅游业也是澳大利亚旅游企业特别感兴趣的亮点之一。PlanetBlue Travel 公司顾问 Samuel Fattal 认为，越南正崛起为东南亚首选目的地，其增长速度已超越许多传统市场。Encounter Travel 公司的专家 Caterina Attard 则将越南誉为“深藏不露的明珠”，其文化底蕴深厚且性价比极高。（完）

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越通社
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