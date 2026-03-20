强化越通社与越南驻外代表机构之间协作配合

越通社河内——越南通讯社领导3月20日下午在国家通讯中心（河内市李常杰街5号）与2025年新任越南驻外代表机构首席代表举行了工作会谈。



政府党委委员、越通社党委书记、社长武越庄强调，在建设与发展80年历程中，越通社与外交部始终在外交战线和信息宣传战线上并肩同行，共同见证民族的重要历史里程碑。



越通社是国家通讯社、对外宣传主力媒体机构，被党和国家赋予战略信息传播任务。面对国际形势的深刻复杂变化，越通社已主动开展多项专题调研与深度分析报告，为各中央机关的领导、指导和政策制定工作提供服务。与此同时，越通社还为国内外新闻传媒系统提供权威信息来源，助力维护社会稳定，争取国际友人的支持，为国家建设与发展事业服务等。



越通社的信息流离不开由30个海外常驻机构提供的新闻。越通社各家海外常设机构始终与越南驻外代表机构在对外信息传播工作中保持密切配合，全面报道党和国家领导人在出访期间的各项活动、各重大事件、热点问题和旅外越南人社群生活情况，甚至覆盖未设常驻机构的地区。



面对新形势新要求，武越庄建议进一步加强越通社与外交部之间的协调配合，以有效满足外交工作和信息传播工作日益提高的要求。



政府党委委员、越通社党委书记、社长武越庄发表讲话。图自越通社

武越庄指出，越通社是国家对外宣传主力媒体机构，拥有丰富的产品体系，包括以英语、法语、俄语、中文、西班牙语等5种语言发布的对外新闻稿，以越南语、英语、中文、法语、西班牙语、俄语等6种语言运营的VietnamPlus新闻网，以10种语言出版的《越南画报》杂志，以及越南唯一的法文新闻报《Le Courrier du Vietnam》。越通社建议各驻外代表机构协助将这些产品推广至海外越南人社群。



落实党和国家关于加强对外信息传播工作的主张，越通社愿与各驻外代表机构密切配合，在所在地开展国家形象、人民风貌及越南经济发展成就的宣传推广活动。与此同时，确保涉越问题相关信息在所在地得到准确传播等。



越南外交部副部长黎氏秋姮在会上发言时高度评价越通社与外交部在过去一段时间内的协调配合，并强调，两家机构在对外信息战线上始终保持紧密联系、携手同行。



关于越通社提出的各项建议，黎氏秋姮表示，将在今后一段时间内加以研究落实，旨在提升双方协作效率，同时建议各驻外代表机首席代表主动建言献策，进一步完善双方协作机制。



面对新形势，任务更加繁重，黎氏秋姮认为，越通社与外交部可以研究构建更具时效性的合作机制，拓展联合传播产品的开发与推广等。（完）

