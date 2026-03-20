越南领导人致电祝贺突尼斯国庆70周年

在俄罗斯越南人组织联合会主席杜春黄表示，在俄罗斯越南人超过8万人，如今已传承至第三代，但仍与祖国家乡保持密切联系。侨胞们十分关注国家发展以及越南在国际舞台上日益提升的地位，其中包括越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会代表及地方各级人民议会代表选举等重大事件。