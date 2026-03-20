时政

越南领导人致电祝贺突尼斯国庆70周年

越南领导人致电祝贺突尼斯国庆70周年

值此突尼斯共和国独立70周年暨国庆日（1956年3月20日—2026年3月20日）之际，越南国家主席梁强于3月20日向突尼斯总统凯斯·赛义德致贺电。

附图 图自工贸部
附图 图自工贸部

越通社河内—— 值此突尼斯共和国独立70周年暨国庆日（1956年3月20日—2026年3月20日）之际，越南国家主席梁强于3月20日向突尼斯总统凯斯·赛义德致贺电。

同日，越南政府总理范明政向萨拉·扎法拉尼·赞扎里致贺电；越南外交部长黎怀忠向突尼斯外交部长穆罕默德·阿里·纳夫提致贺电。

#越南领导人 #致电 #突尼斯 #国庆70周年
关注 VietnamPlus

相关新闻

附图。图自越通社

越南与突尼斯推动经贸合作

2024年，越南与突尼斯双边贸易额达2.57亿美元，是2023年的3倍。越南主要对突尼斯出口鞋靴、咖啡、橡胶、腰果、水产品、机械设备，同时从突尼斯进口海鲜、椰枣、化学品、饲料生产原料等。

资料图。图自越通社

进一步推动越南与突尼斯贸易合作关系发展

越通社驻北非记者报道，为了加强越南与突尼斯之间贸易合作关系，近期，越南驻阿根廷兼驻突尼斯大使馆商务处已同突尼斯工业手工业联合会(UTICA)在突尼斯市联合举行线上贸易对接会，当地部分部门、机关和两国60家企业代表一同与会。

突尼斯希望进一步促进与越南的关系

突尼斯希望进一步促进与越南的关系

3月5日，越南驻埃及兼驻突尼斯大使阮辉勇在突尼斯首都突尼斯迦太基总统府向突尼斯总统凯斯·赛义德（Kais Saied）递交越南国家主席武文赏的国书。
越南与突尼斯加强贸易合作关系

越南与突尼斯加强贸易合作关系

越通社驻非洲记者报道，10月31日至11月5日，越南驻阿尔及利亚兼突尼斯商务处组团赴首都突尼斯市并与有关机关举行工作会议，同时与突尼斯工业、贸易和手工业联盟（UTICA）联合举行双方企业视频对接会。

更多

越南驻老挝大使阮明心转交越共中央总书记苏林致老挝人民革命党建党71周年的花篮。图自越通社

越南与老挝在历史长河中始终并肩前行

值此老挝人民革命党建党71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南驻老挝大使阮明心于3月20日率使馆代表团前往老挝人民革命党中央对外委员会，郑重转交越南共产党中央委员会及越南党和国家领导人致老挝人民革命党中央委员会及老挝党和国家领导人的贺电与花篮。

河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

河内市公安局与老挝公安部高级代表团3月20日下午在河内举行会谈。双方一致同意，今后将进一步加强在社会治安管理、安防监控及经验交流等领域的务实合作，推动两国首都公安机关友好合作关系不断走深走实。河内市公安局局长阮青松中将主持会谈。

越共中央总书记苏林会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将。图自越通社

苏林总书记会见老挝公安部部长

3月20日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地已会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将率领正在对越南进行工作访问的老挝高级代表团。

越南政府总理范明政将于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。图自越通社

范明政俄罗斯之行：凝聚在俄越侨力量 推动多方面合作

在俄罗斯越南人组织联合会主席杜春黄表示，在俄罗斯越南人超过8万人，如今已传承至第三代，但仍与祖国家乡保持密切联系。侨胞们十分关注国家发展以及越南在国际舞台上日益提升的地位，其中包括越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会代表及地方各级人民议会代表选举等重大事件。

附图 图自越通社

政府总理范明政建议预支中央预算补充油价平抑基金

面对中东局势演变和世界石油市场面临的困难，连日来，政府及政府总理多次召开会议，颁布通知，要求采取有效的应对措施，确保国内能源安全。政府总理同多国领导人通电话、致公函，并会见多国驻越南大使，建议协助越南保障能源安全。