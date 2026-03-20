时政

苏林总书记会见老挝公安部部长

3月20日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地已会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将率领正在对越南进行工作访问的老挝高级代表团。

越共中央总书记苏林会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将。图自越通社
越共中央总书记苏林会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将。图自越通社

越通社河内——3月20日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地已会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼（Vanthong Kongmany）上将率领正在对越南进行工作访问的老挝高级代表团。

苏林高度评价越南公安部高级代表团此次对越南进行工作访问的意义。他相信在老挝人民革命党的领导下，老挝武装力量和人民将继续在革新事业中获得更大成就，胜利落实老挝人民革命党第十二次全国代表大会决议及2026-2030年第十个经济社会发展五年计划，建设和平、稳定、统一与繁荣的老挝。

vnanet-tong-bi-thu-to-lam-tiep-bo-cong-an-lao-8653536.jpg
越共中央总书记苏林会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将。图自越通社

苏林重申，越南一直重视并将巩固与加强越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系视为具有生死攸关意义的战略任务，同时强调，越南始终支持老挝发展事业，愿在所有领域上与老挝分享经验，两国将携手稳步共同发展。

苏林高度评价两国公安部的密切有效合作关系。他建议双方应继续发扬优良传统，加强互助与协调，分享信息和经验，配合严厉打击敌对势力，在预防与打击和平演变、骚乱和颠覆活动以及跨国犯罪尤其是毒品犯罪加强紧密合作，维护安全秩序，建设两国和平、稳定、发展的边界线，坚决不允许敌对势力利用一国领土危害对方国家安全。

万通·贡马尼强调，老挝公安部将继续与越南公安部紧密配合，在任何情况下都坚决维护国家安全和社会治安紧密配合，为培育越老特殊团结关系作出贡献。（完）

双方代表合影留念。图自越通社

越老公安部加强打击跨国犯罪的合作

越通社驻老挝记者报道，在陪同越共中央总书记苏林及越南高级代表团对老挝进行国事访问期间，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将率越南公安部代表团于2月5日下午在首都万象与老挝人民革命党中央书记处书记、公安部长旺通·贡玛尼（Vanthong Kongmani）上将举行双边会晤。

越通社
#苏林 #老挝公安部 #公安 #越老 #伟大友谊 #战略对接
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

会议现场。图自越通社

推动2026-2030年老越合作走深走实、提质增效

据越通社驻老挝记者报道，3月19日上午，老越合作委员会在万象召开会议，贯彻越老政府间双边合作委员会第48次会议成果，旨在落实2026-2030年阶段合作协定和2026年合作计划协定，为两国特殊关系创造战略性突破。

越南驻老挝国防武官潘友胜大校致辞 图自越通社

越老特殊关系不可分离

越南驻老挝国防武官办公室2月13日晚在首都万象隆重举行2026年丙午年新春年终联欢晚宴，回顾过去一年双边防务合作成果，并在两国关系提升至 “战略对接” 新水平后，进一步巩固越老伟大友谊与特殊团结。

更多

越南驻老挝大使阮明心转交越共中央总书记苏林致老挝人民革命党建党71周年的花篮。图自越通社

越南与老挝在历史长河中始终并肩前行

值此老挝人民革命党建党71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南驻老挝大使阮明心于3月20日率使馆代表团前往老挝人民革命党中央对外委员会，郑重转交越南共产党中央委员会及越南党和国家领导人致老挝人民革命党中央委员会及老挝党和国家领导人的贺电与花篮。

河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

河内市公安局与老挝公安部高级代表团3月20日下午在河内举行会谈。双方一致同意，今后将进一步加强在社会治安管理、安防监控及经验交流等领域的务实合作，推动两国首都公安机关友好合作关系不断走深走实。河内市公安局局长阮青松中将主持会谈。

越南政府总理范明政将于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。图自越通社

范明政俄罗斯之行：凝聚在俄越侨力量 推动多方面合作

在俄罗斯越南人组织联合会主席杜春黄表示，在俄罗斯越南人超过8万人，如今已传承至第三代，但仍与祖国家乡保持密切联系。侨胞们十分关注国家发展以及越南在国际舞台上日益提升的地位，其中包括越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会代表及地方各级人民议会代表选举等重大事件。

附图 图自越通社

政府总理范明政建议预支中央预算补充油价平抑基金

面对中东局势演变和世界石油市场面临的困难，连日来，政府及政府总理多次召开会议，颁布通知，要求采取有效的应对措施，确保国内能源安全。政府总理同多国领导人通电话、致公函，并会见多国驻越南大使，建议协助越南保障能源安全。