越南拟将银条在商品交易所上市 推动市场公开透明发展

越通社河内——3月18日上午，越南工贸部国内市场管理与发展局同越南商品交易所（MXV）以及相关企业、银行召开会议，共商银条商品上市及交易方案。



国内市场管理与发展局局长陈友灵表示，近期市场上白银交易需求呈上升趋势，特别是在国内外银价大幅波动、涨跌幅度较大且难以预测的背景下更为明显。



实践表明，目前越南白银主要以实物进行直接交易，通过各方协商达成。该模式仍较为分散，缺乏集中定价机制，信息和商品标准尚未规范统一，同时也缺乏风险对冲工具。价格剧烈波动对民众、投资者和企业都潜藏风险，也对国家管理提出了更高要求。

面对此情况，研究将白银商品纳入商品交易所进行交易是极其必要的，旨在推动市场向集中化、公开透明方向发展，形成统一的参考价格机制，提供价格波动风险对冲工具，同时推动交易活动标准化，促进商品市场向现代化发展，逐步接轨国际惯例。



越南商品交易所代表在会上汇报了银条交易方案、银条交割机制以及清算结算安排。将白银商品纳入商品交易所交易将分两个阶段实施。第一阶段是在国内市场试点挂牌上市并开展实物交易，当市场运行稳定后，将与区域及全球商品交易所实现互联互通。



各家金银经营企业承诺保障生产能力，并将配合落实与商品交收相关的各项规定。



拟参与提供托管服务的越南海事商业股份银行代表汇报了相关基础设施条件、仓储系统以及银条保管过程中的安全保障方案。



管理机构同时强调，将白银纳入商品交易所交易需在全面评估其对经济社会、市场影响及管理要求的基础上谨慎推进。同时，也须研究并建立相应的风险管理机制，加强对投机行为管控，确保系统安全与市场稳定。



有关各方将继续对该事项开展研究，并广泛征求各部门、行业、专家、企业及相关主体的意见，实现市场发展、稳定宏观经济大盘与各方合法权益的平衡等。（完）

