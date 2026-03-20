胡志明市劳动力市场呈现积极发展态势

越通社胡志明市——尽管世界局势给世界形势给从事对外贸易的越南企业带来诸多压力，但2026年第一季度，胡志明市及周边地区的劳动力市场仍呈现积极态势。用工需求持续增加，但劳动力供给仍难以满足数以万计的用工缺口。



国内招聘依然活跃



目前，有近1000家位于各加工出口区、工业区内外企业已登记，提供了超过3.68万个就业岗位。



宝元（越南）有限责任公司目前需要招聘4000多名工人，因其订单已排至年底。宝元（越南）有限责任公司工会主席古发业表示，为确保合同进度，企业不仅加大招聘力度，还实行“开放”政策；招聘无技术工人，并进行带薪培训；有经验且年过40岁的工人也在招聘之列。



尽管面临外部困难，胡志明市的劳动力用工需求仍处于高位。值得注意的是，在技术熟练和高专业水平的劳动力细分市场，用工需求虽不大，但收入相对可观。



专家认为，每年第一季度通常是企业加快订单进度和补充人员的招聘高峰期。



63%企业预计2026年第二季度增加招聘



据胡志明市内务局统计，当前总用工需求达数万个岗位。胡志明市就业服务中心主任阮文幸淑表示，目前系统仍有数万个就业岗位未被填补。



万宝盛华集团（ManpowerGroup）的一项调查显示，63%的越南企业预计在第二季度增加招聘。



可见，尽管受地缘政治波动影响，胡志明市及南部地区劳动力市场仍保持稳定和吸引力。



尽管用工需求维持高位，但据专家分析，许多劳动者在获取招聘信息方面仍面临困难。胡志明市青年就业服务中心副主任阮氏青草表示：“为劳动者接力”计划已扩展至更多地区，以加强劳动力供需对接。（完）



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