岘港市借助2026年国际马拉松赛促进旅游宣传推广

越通社岘港——3月20日，2026年岘港国际马拉松赛正式开赛，吸引近9000名国内外运动员参赛，国际运动员数量创下历史新高。



据组委会介绍，今年赛事有来自75个国家和地区的运动员参加，其中国际运动员近3200名，比2025年增加约18%。这是举办13年来的最高水平，也是目前越南国际运动员人数最多的马拉松赛事。



岘港市文化体育与旅游局副局长曹曰海在开幕式上表示，经过十多年的举办，岘港国际马拉松赛已确立其作为地区标志性跑步赛事的地位，其赛道也被评为亚洲最美赛道之一。



2026年为该赛事第13届，赛事规模较去年增长约20%。今后，赛事目标是每年国际运动员数量增加15-25%，力争到2028年国际运动员超过5000名。除群众运动员外，今年赛事还汇聚了近80名国内外专业运动员，参加全程马拉松和半程马拉松的角逐。



岘港国际马拉松赛不仅是一项体育赛事，还持续发挥体育与旅游联动效应，促进地方经济发展。据估计，赛事周末期间相关活动总收入约达1420亿越盾，主要来自机票、住宿和餐饮消费；其中，国际运动员群体贡献最大，约为1350亿越盾。这被视为高效的目的地推广渠道，有助于向国际友人展示岘港市形象。



赛事期间，组委会还举办名为“Ronny Dash”的儿童跑步活动，设有500米和1.5公里两个赛程，旨在鼓励儿童从小养成锻炼习惯，并在社区中弘扬体育精神。（完）

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