河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

越通社河内——河内市公安局与老挝公安部高级代表团3月20日下午在河内举行会谈。双方一致同意，今后将进一步加强在社会治安管理、安防监控及经验交流等领域的务实合作，推动两国首都公安机关友好合作关系不断走深走实。



河内市公安局局长阮青松中将主持会谈，对老挝人民革命党中央书记、公安部长万通·孔玛尼上将率团访问表示热烈欢迎。双方相关单位代表共同出席。



阮青松表示，此访正值越共中央总书记苏林于2025年12月和2026年2月两次对老挝进行国事访问之后，具有重要意义。苏林总书记与老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里就深化两国“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略联动”关系达成重要共识，其中加强国防安全合作被确定为重点方向之一。



在地方层面，2026年1月底，河内市委书记阮维玉与万象市委书记签署两市合作协议，明确2026—2030年合作方向，重点推动两市公安机关加强紧密协作。河内市公安局已主动建议签署新一轮合作备忘录，以替代将于2027年到期的2019年文件。



万通·孔玛尼高度评价双方合作成效，希望今后继续保持密切协调，特别是在治安管理、监控系统应用等方面加强经验交流。



会谈结束后，代表团参观了河内市公安局指挥信息中心。该中心已部署3300余个监控摄像头，其中约2000个应用人工智能技术，有效服务于首都社会治安保障工作。（完）

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