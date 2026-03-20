☕️越通社新闻下午茶（2026.3.20）

越南政府总理范明政。图自越通社

越通社河内——·应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京（Mikhail Mishustin）的邀请，越南社会主义共和国政府总理范明政将率越南高级代表团于2026年3月22日至25日对俄罗斯联邦进行正式访问。全文



·3月20日上午，越南政府总理范明政主持召开政府常务会议，听取保障性住房政策及相关问题的报告并提出意见。全文



·越南政府总理范明政20日主持召开政府常务会议，讨论支持汽油价格平稳的资金来源及相关问题。 全文



·3月20日，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将在河内主持仪式，欢迎老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼（Vanthong Kongmany）上将的到来。欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。全文



越中开展双边巡逻，共建和平友好边界线。图自越通社

·3月20日，在越中边境线3号界碑处，越南奠边省边防部队代表团与中国人民解放军蒙自军分区边防代表团举行了2026年双边巡逻启动仪式。全文



·3月20日，越南财政部副部长陈国方代表越南政府与日本驻越南特命全权大使伊藤直树（Ito Naoki）代表日本政府在河内签署了关于为三个计划和项目提供贷款的三份换文。



·3月20日，胡志明市科学技术厅在https://techport.vn网站上线新版技术交易平台，标志着该市科技市场中介服务基础设施进一步完善。全文



·为与全国携手解除“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞“黄牌”警告，广治省同步实施多项措施，加强对渔船活动的管控。近年来，当地渔船管理工作取得了积极成效，违规捕捞情况明显减少。全文



·3月20日上午，题为“越南青年为越南货骄傲”的2026年第3次越南货生命力促销活动开幕式在河内市还剑坊长前街62号举行。



·3月20日上午，北宁省文化体育与旅游厅在北宁博物馆举行了“介绍世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊遗迹名胜群”专题展开幕式。全文



胡志明市自2017年起正式进入"人口老龄化"阶段。图自越通社

·胡志明市人口持续增长，随之而来的是老龄化进程加快，对提高老年人生活质量提出了要求。据统计局数据，该市自2017年起正式进入"人口老龄化"阶段，当时60岁及以上人口比例达到10.28%。全文



·庆和省提出至 2030 年发展成为中央直辖市，并建成国际级服务与旅游中心的目标。为实现这一愿景，该省正集中资源将旅游业打造成为四大经济支柱之一。



·越捷航空公司（Vietjet-越捷）再次荣获航空公司评鉴网站 AirlineRatings 授予的两项重量级大奖：“全球最佳极低成本航空公司”（World’s Best Ultra Low-Cost Carrier 2026）及“全球十大最佳低成本航空公司”（World’s Best Low-Cost Airlines 2026）。全文



·3月19日上午，在胡志明市新闻中心，胡志明市旅游协会同越南饮食研究、保护和发展中心、胡志明市记者协会联合举行了2026年第四次越南面包节新闻发布会。（完）