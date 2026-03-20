北宁省办专题展推广世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊

越通社北宁省——3月20日上午，北宁省文化体育与旅游厅在北宁博物馆举行了“介绍世界文化遗产安子—永严—昆山劫泊遗迹名胜群”专题展开幕式。



北宁省文化体育与旅游厅副厅长张光海在开幕式上强调，安子—永严—昆山劫泊遗迹名胜群是一个特殊的遗产综合体，具有深远的历史、文化和精神价值。



2025年7月12日，在法国巴黎举行的联合国教科文组织世界遗产委员会第47届会议上，安子—永严—昆山劫泊遗迹名胜群正式被列入世界文化遗产名录。在这一群体中，北宁省拥有永严寺、补陀寺两处遗迹点以及属于安子西部自然保护区范围的遗产缓冲区。



在遗产空间中，北宁省的遗产占据重要位置，为整个遗产群体的完整性、真实性和突出普世价值作出了贡献。



与物质遗产一样，2025年，东湖民间画制作技艺也被联合国教科文组织列入急需保护的非物质文化遗产名录。



本次专题展介绍了150余件典型图片、资料和文物，概括反映了竹林佛教的形成与发展历程；遗产群体的文化价值以及申遗文件的编制过程。



举办专题展体现了地方在保护和传播遗产价值方面的责任，为公众，特别是年轻一代更深入地了解民族历史和文化创造条件。（完）

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