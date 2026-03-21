2026年前两月赴越南旅游的国家游客量增长18.1%

越南旅游对法国游客的吸引力不断增强
凭借多样化的自然景观、独特的文化特色和国家的蓬勃发展活力，越南正日益彰显其对法国游客的吸引力。据越通社驻法国记者报道，这也是正在巴黎凡尔赛门国际展览中心举行的世界旅游展览会的亮点之一。
据越南国家旅游局的统计数据，2026年2月，越南接待国际游客超过220万人次。这是越南连续第三个月国际游客数量超过200万人次。2026年前两个月，越南共接待国际游客近470万人次，较2025年同期增长18.1%。
2026年前两月，越南9类商品出口额超过15亿美元，占全国商品出口总额的70%。
2026年3月4日，越南政府总理签署第385/QĐ-TTg号决定，成立工作组以应对中东军事冲突的复杂形势，保障能源安全。
关于越南航天科技发展的目标、愿景与观点，越南政府总理范明政表示，越南始终坚持以和平利用太空为观点，遵守联合国公约及国际法，以可持续发展为目标，造福人民、企业和国家；同时，坚持独立、自主、自力、自强，并开展实质且高效的国际合作。
2026年3月15日，全国选民参加了第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表的选举，选出那些优秀、值得信赖的人士，代表人民的意志、愿望和当家作主的权利。选举日结束后，国家选举委员会以及各地选举委员会继续开展多项重要工作，按照法律规定完成选举程序，确保选举结果真实反映选民的意志和愿望。
2026年前2月越南对外投资总额达约 54020万美元，同比增长1.3倍。
为促进信息传播和数字化转型在选举工作中的应用，越南祖国阵线河内市委员会推出“2026-2031年第十六届国会代表和河内市人民议会代表选举信息数字地图”。该数字地图有助于推动信息技术和数字化转型在服务该地区选民方面的应用。
2026-2031年任期的第十六届国会代表和各级人民议会代表选举定于2026年3月15日举行。根据规定，投票时间为当日上午7:00至晚上7:00。选举委员会可根据当地实际情况，决定提前开始投票（但不早于上午5:00）或延后结束投票（但不晚于晚上9:00）。
越南政府总理于2026年1月27日颁发了第173/QD-TTg号决定，该决定批准了《2026-2030年，展望2045年越南对外形象提升战略》。该战略旨在到2045年将越南打造成为拥有强大品牌和形象的亚洲领先国家；力争在东盟国家软实力指数中位列前三，在全球国家软实力指数中位列前30。
越南共产党第十四次全国代表大会决议列出了2026年至2030年五年间经济、社会和环境领域的主要发展目标和指标。其中，环境目标和指标包括：保持森林覆盖率在42%；流域废水处理和再利用率达到65%至70%；温室气体排放量减少8%至9%；确保约98%至100%的生产经营企业符合环境标准；以及将海洋和沿海保护区面积扩大到至少占国家海域面积的6%。
越南共产党第十四次全国代表大会决议明确提出了2026—2030年阶段的主要发展目标与核心指标：力争 2026—2030年阶段国内生产总值（GDP）年均增长率达到10%以上；到2030年人均GDP约达到8500美元等。
越南共产党第十四次全国代表大会决议明确提出了2026—2030年阶段的主要发展目标与核心指标：在社会领域，决议提出多项量化指标，其中人类发展指数约为0.8，平均预期寿命和健康预期寿命分别达到75.5岁和至少68年。
越南共产党第十四次全国代表大会决议 明确提出国家发展目标：坚定维护和平稳定的发展环境；推动国家实现快速、可持续发展，坚决维护祖国主权和安全。
尽管起步时间较世界先进水平晚近半个世纪、比地区许多国家也滞后约20年，但越南器官移植事业正实现强劲跃升，持续取得突破性进展，逐步在世界医学版图上留下鲜明印记。
经过 71 年的建设和发展，越南卫生部门取得了显著进步，促进了科学研究，应用了现代技术，并建立了一个综合性的医疗保健系统，以满足人民日益增长的医疗保健需求。
越共中央总书记 苏林在贯彻落实政治局关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议和关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议的全国会议上强调，“文化必须为国民指明道路”是以人为中心的文化，是精神基础、内生力量，是越南智慧的结晶，是引领民族发展、独立、自主、自强的动力。
女性劳动力参与率达63%，拥有女性股东的企业占比达51%。越南妇女正不断巩固并提升其在经济社会发展和国际一体化进程中的重要地位。
以“嘉莱-广袤山林与蓝色海洋”为主题的2026年国家旅游年，被视为嘉莱发展进程中的重要里程碑。
越南政府于2月24日颁布第30/NQ-CP号决议，落实越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议的行动计划（以下简称计划）。
英国《时代》杂志近日公布2026年亚太地区500强企业榜单。越南共有9家企业入选，分别是：Vingroup、FPT、越南投资发展银行、Vinhomes、FPT Digital Retail、Masan Group、越南工商股份商业银行（VietinBank）、越南航空公司（Vietnam Airlines）和黄英嘉莱集团。
2026年1月，越南科技产业总收入达到464.116万亿越盾，比去年同期增长23%。据科技部统计，该产业1月份对GDP的贡献预计为124.065万亿越盾，比2025年1月增长33.3%。收入、GDP贡献和产业规模均有所增长，为全年取得积极成果奠定了基础。