3·20国际法语日：发挥青年在凝聚社会与建设和平中的先锋作用

越通社河内——3月20日晚，越南外交部与法语国家国际组织（OIF）亚太地区代表处在河内文庙—国子监遗址群内的湖文区域联合举办3·20国际法语日纪念活动。



越南外交部副部长邓黄江在致辞中表示，对越南而言，法语不仅是历史遗产，更是推动国家深化国际融入的充满活力的合作渠道。在世界局势复杂多变的背景下，法语国家国际组织所倡导的对话、团结、尊重多样性及促进可持续发展的合作价值更显珍贵。



邓黄江重申，越南始终重视与法语共同体的合作，承诺继续作为积极、负责任的成员，为实现共同体目标作出贡献。他表示，越南将与各成员国密切配合，积极推动2026年11月在柬埔寨金边举行的第20届法语国家峰会取得圆满成功。



法语国家国际组织秘书长路易丝·穆希基瓦博在致越南法语共同体的信息中表示，法语正不断巩固其作为一门现代语言、充满机遇的地位。她高度评价越南在亚太地区法语共同体中的支柱作用，并特别强调青年一代在促进对话、增强社会凝聚力和建设和平未来中的重要作用。面向2026年法语国家峰会，她呼吁包括越南在内的成员国继续加强多边合作，提升法语国家组织在国际舞台上的声音与影响力。



今年法语日以“和平的一代？青年为更和平世界的贡献”为主题，传递出关于青年在促进社会凝聚与建设和平方面发挥先锋作用的强烈信息。青年不仅是接班力量，更是推动对话、弥合分歧、传播包容与合作精神的主体，这些正是法语共同体的核心价值。



在文庙—国子监这一象征崇尚学问与尊重知识的文化空间举办活动，进一步彰显了知识、文化与当代各代人对和平梦想之间的紧密联系。



3月20日国际法语日自1980年起正式设立，旨在弘扬法语语言与文化多样性，促进成员间的国际合作。目前全球约有近4亿人使用法语，在越南约有近100万人使用法语。（完）



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