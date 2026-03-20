范明政总理会见印度尼西亚驻越大使

越通社河内——3月20日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见了印度尼西亚共和国驻越南特命全权大使亚当·穆拉瓦尔曼·图吉奥（Adam Mulawarman Tugio）。
会见中，范明政回顾了与印尼总统普拉博沃·苏比延多的历次会晤，并强调双方应秉持“以团结凝聚力量，以合作谋求利益，以对话增进互信” 的原则，进一步深化两国全面战略伙伴关系。
范明政表示，印尼始终在越南外交政策中占据极其重要的地位。两国传统友谊继续良好发展，政治关系得到巩固，经济合作得到加强，2025 年双边贸易额达 172 亿美元。VinFast、TH集团、FPT、移动世界等越南大型企业正加大对印尼的投资力度。双方在国防安全、农业、科技、航空、旅游及民间交流等领域的合作持续得到加强。
范明政表示，越印双边合作空间广阔。他建议双方积极落实越共中央总书记苏林于2025年3月访问印尼期间达成的重要成果，继续巩固政治互信，加强团结合作与对话，为促进东盟团结协作不断走深走实作出积极贡献，并大力推进现有合作协议与机制的有效实施。
他建议印尼为越南商品进入印尼市场创造条件，加强清真产业的合作；有效开展渔业合作，支持越南打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕鱼；促进地方合作、教育培训、旅游、文化交流和民间交流等。
谈及国际和地区问题，范明政强调维护东海和平、安全、稳定及航行与飞越自由安全，在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上和平解决争端，不使用武力或以武力相威胁的重要性。他提议两国及相关各方全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），促进务实且有效的 《东海行为准则》（COC）谈判，符合国际法。
政府总理还建议双方加强民间交流、经济互联互通、绿色连接和数字连接，建立共享数据库，确保能源安全，避免能源供应链中断等。
亚当·穆拉瓦尔曼·图吉奥希望双边贸易额早日突破 180 亿美元。越南企业在风能、太阳能、电池生产及电动车领域开展更多具体项目，助力向低排放经济转型。另外，印尼还鼓励越南企业对印尼的镍、铜、铝等矿产开采与加工业进行投资。
他承诺将竭尽全力落实双方合作协议，造福两国人民，为世界和地区和平、合作与发展作出贡献。（完）
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