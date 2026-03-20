越意推进经济外交 深化经贸投资合作

越通社罗马——越通社驻罗马记者报道，在对意大利进行工作访问期间，越南政府副总理阮志勇于当地时间3月19日下午会见了意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索（Adolfo Urso），共商推进越意经济外交和加强贸易与投资合作。



阮志勇在会见中强调，越南正加快完善体制机制，激发增长新动能，推进经济结构调整，确立新的增长模式。同时，注重各种经济成分的协调高效发展，以科学技术、创新和数字化转型作为主要增长动力，逐步实现增长率达10%以上目标以及国家“两个百年”目标。值得一提的是，越南不断深入推进各项改革，尤其是在私营经济、国有经济以及吸引外资等领域。阮志勇认为，在当前情况下，推动越意经济、投资和贸易等领域合作关系发展十分必要。为进一步深化双边合作，阮志勇建议意大利企业与“意大利制造部”部与越南有关部门推进部分领域合作提质增效。



在投资合作方面，阮志勇希望意大利与欧盟其他成员推动尽早批准《欧盟—越南投资保护协定》（EVIPA），鼓励意大利企业扩大对越南制造业、高科技、工业基础设施、科学技术、创新创造以及清洁能源等领域投资力度。



在贸易合作方面，双方应扩大双边贸易往来，充分利用《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）。此外，阮志勇建议意大利分享其在加工制造业、配套工业和智能制造发展方面的经验；开展供应商发展支持计划，助推越南企业更深入参与意大利企业的价值链等。



在两国关系良好发展的基础上，阿道夫·乌尔索对阮志勇关于推动意大利成为越南商品进入欧洲门户的建议表示赞同。同时希望越南企业加大对意大利的投资力度，并透露，意大利企业对越南的营商投资环境给予高度评价并感到满意。



双方一致同意尽快签署新领域合作协议。阮志勇相信，在两国良好关系基础上越意经济、贸易与投资等领域合作关系必将持续向深度和广度拓展，为两国的共同发展与繁荣作出积极贡献。



阮志勇与莱昂纳多公司举行工作会谈。图自越通社

此前，阮志勇已与欧洲领先的航空航天与国防工业集团——莱昂纳多公司（Leonardo S.p.A）举行了工作会谈。阮志勇欢迎莱昂纳多公司已与越南国家创新中心（NIC）签署谅解备忘录（MoU），并建议该集团加大在越商业与投资布局，参与发展航空经济、低空经济、航天经济、卫星、网络安全、半导体、人工智能等领域；同时研究在越南国家创新中心设立研发中心（R&D）等。



越南政府承诺将为莱昂纳多公司乃至意大利各合作伙伴在越南开展高效、可持续、长期的合作铺平道路。



莱昂纳多公司董事长斯特凡诺·庞特科尔沃（Stefano Pontecorvo）表示，越南的发展理念和方向与该公司的愿景高度契合。越南将科学技术、创新创造和国家数字化转型确立为新时代国家发展的首要突破口和主要驱动力。同时，越南吸引外资政策正从“广度”向“深度”转变，重点吸引有选择性、有针对性、高科技含量、具有创新能力和高附加值的新一代项目。（完）

