经济

越意推进经济外交 深化经贸投资合作

越通社驻罗马记者报道，在对意大利进行工作访问期间，越南政府副总理阮志勇于当地时间3月19日下午会见了意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索（Adolfo Urso），共商推进越意经济外交和加强贸易与投资合作。

越南政府副总理阮志勇向意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索赠送纪念品。图自越通社
越南政府副总理阮志勇向意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索赠送纪念品。图自越通社

越通社罗马——越通社驻罗马记者报道，在对意大利进行工作访问期间，越南政府副总理阮志勇于当地时间3月19日下午会见了意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索（Adolfo Urso），共商推进越意经济外交和加强贸易与投资合作。

阮志勇在会见中强调，越南正加快完善体制机制，激发增长新动能，推进经济结构调整，确立新的增长模式。同时，注重各种经济成分的协调高效发展，以科学技术、创新和数字化转型作为主要增长动力，逐步实现增长率达10%以上目标以及国家“两个百年”目标。值得一提的是，越南不断深入推进各项改革，尤其是在私营经济、国有经济以及吸引外资等领域。阮志勇认为，在当前情况下，推动越意经济、投资和贸易等领域合作关系发展十分必要。为进一步深化双边合作，阮志勇建议意大利企业与“意大利制造部”部与越南有关部门推进部分领域合作提质增效。

在投资合作方面，阮志勇希望意大利与欧盟其他成员推动尽早批准《欧盟—越南投资保护协定》（EVIPA），鼓励意大利企业扩大对越南制造业、高科技、工业基础设施、科学技术、创新创造以及清洁能源等领域投资力度。

在贸易合作方面，双方应扩大双边贸易往来，充分利用《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）。此外，阮志勇建议意大利分享其在加工制造业、配套工业和智能制造发展方面的经验；开展供应商发展支持计划，助推越南企业更深入参与意大利企业的价值链等。

在两国关系良好发展的基础上，阿道夫·乌尔索对阮志勇关于推动意大利成为越南商品进入欧洲门户的建议表示赞同。同时希望越南企业加大对意大利的投资力度，并透露，意大利企业对越南的营商投资环境给予高度评价并感到满意。

双方一致同意尽快签署新领域合作协议。阮志勇相信，在两国良好关系基础上越意经济、贸易与投资等领域合作关系必将持续向深度和广度拓展，为两国的共同发展与繁荣作出积极贡献。

vnanet-pho-thu-tuong-nguyen-chi-dung-tham-lam-viec-tai-italy-8652004.jpg
阮志勇与莱昂纳多公司举行工作会谈。图自越通社

此前，阮志勇已与欧洲领先的航空航天与国防工业集团——莱昂纳多公司（Leonardo S.p.A）举行了工作会谈。阮志勇欢迎莱昂纳多公司已与越南国家创新中心（NIC）签署谅解备忘录（MoU），并建议该集团加大在越商业与投资布局，参与发展航空经济、低空经济、航天经济、卫星、网络安全、半导体、人工智能等领域；同时研究在越南国家创新中心设立研发中心（R&D）等。

越南政府承诺将为莱昂纳多公司乃至意大利各合作伙伴在越南开展高效、可持续、长期的合作铺平道路。

莱昂纳多公司董事长斯特凡诺·庞特科尔沃（Stefano Pontecorvo）表示，越南的发展理念和方向与该公司的愿景高度契合。越南将科学技术、创新创造和国家数字化转型确立为新时代国家发展的首要突破口和主要驱动力。同时，越南吸引外资政策正从“广度”向“深度”转变，重点吸引有选择性、有针对性、高科技含量、具有创新能力和高附加值的新一代项目。（完）

越南驻意大利大使杨海兴。图自越通社

越意关系发展潜力巨大

在传统友好关系的坚实基础上，凭借经济领域的战略互补性与双方强烈的政治意愿，越南与意大利关系正迈入一个更加务实、全面和深入发展的新阶段，为未来构建更高水平的战略伙伴关系打下坚实基础。

越通社
#越南 #意大利 #越意 #经济外交 #经贸投资 #政府副总理 意大利 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

绿色转型

数字化转型

相关新闻

越南外交部副部长黎氏秋姮与越意企业论坛的意大利企业与制造部副部长瓦伦蒂诺·瓦伦蒂尼。图自越通社

越南与意大利合作潜力巨大

9月3日，越南外交部副部长黎氏秋姮会见了正对越南进行工作访问并共同主持越意企业论坛的意大利企业与制造部副部长瓦伦蒂诺·瓦伦蒂尼（Valentino Valentini）。

越南驻意大利大使杨海兴。图自越通社

越意关系发展潜力巨大

在传统友好关系的坚实基础上，凭借经济领域的战略互补性与双方强烈的政治意愿，越南与意大利关系正迈入一个更加务实、全面和深入发展的新阶段，为未来构建更高水平的战略伙伴关系打下坚实基础。

更多

劳动者在由胡志明市青年就业服务中心（YES Center）举办的“2025年劳动者接力”活动中求职。图自越通社

胡志明市劳动力市场呈现积极发展态势

尽管世界局势给世界形势给从事对外贸易的越南企业带来诸多压力，但2026年第一季度，胡志明市及周边地区的劳动力市场仍呈现积极态势。用工需求持续增加，但劳动力供给仍难以满足数以万计的用工缺口。

3月19日下午，越南驻印度商务处举行以“2026年印度预算及越南企业的机遇”为主题的线上研讨会。图自越通社

印度——越南企业投资沃土

据越通社驻新德里记者报道，3月19日下午，越南驻印度商务处举行以“2026年印度预算及越南企业的机遇”为主题的线上研讨会，吸引了从事冷库与电子、航空、旅游、农产品、菠萝天然纤维材料以及相关制造和服务业等多个领域的众多越南企业的关注。

胡志明市发展绿色卫星城市

胡志明市发展绿色卫星城市

按照建设多中心、多功能“超级都市”的发展方向，随着城市空间在行政区划合并后大幅拓展，胡志明市将在外郊地区及原平阳省、原巴地头顿省等区域规划建设卫星城市，并推广以公共交通为导向的开发模式，以优化新城市空间布局、缓解中心城区压力。生态城市和绿色城市将成为这些卫星城市的发展方向。

胡志明市一角。图自越通社

2026年越南房地产公信力企业榜单出炉

3月19日，越南评估报告股份公司（Vietnam Report）19日正式公布了2026年房地产公信力十强及五强企业榜单。企业表彰大会将于2026年4月在胡志明市举行。

机器人从仓库自动运送原料到Maxport公司的生产线。图自越通社

科技投资浪潮涌入胡志明市工业领域

在胡志明市乃至越南国内经济面临维持可持续增长势头新要求的背景下，该市工业制造业显示出吸引外资企业寻求技术转让机遇的势头。这不仅为国内企业接触新机械设备创造有利条件，也带动整个越南工业制造业向可持续发展、数字化转型和生产绿色化迈进。

荷兰皇家菲仕兰( FrieslandCampina)在河南省的工厂，是亚洲率先实施绿色生产模式的工厂之一。图自越通社

绿色出口：全球贸易新规则

在国际贸易朝着可持续发展方向强劲转型的背景下，环境标准、排放标准及供应链责任日益成为市场准入的重要条件。对于像越南这样高度开放的经济体而言，绿色出口已不再是一个选项，而正成为企业深入参与全球价值链必须遵守的新规则。

胡志明市引导侨汇流向科技与创新领域

胡志明市引导侨汇流向科技与创新领域

胡志明市正在重新定位侨汇在经济中的作用，即从单纯的外汇来源转变为资本市场的一个组成部分。通过这种方式，胡志明市旨在引导资金流向创新领域，助力实现将本市建设成为国际金融中心并实现长期可持续增长的目标。