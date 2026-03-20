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越日签署三项绿色转型ODA贷款换文

3月20日，越南财政部副部长陈国方代表越南政府与日本驻越南特命全权大使伊藤直树（Ito Naoki）代表日本政府在河内签署了关于为三个计划和项目提供贷款的三份换文。

越日签署三项绿色转型ODA贷款换文。图自越通社
越日签署三项绿色转型ODA贷款换文。图自越通社

越通社河内——3月20日，越南财政部副部长陈国方代表越南政府与日本驻越南特命全权大使伊藤直树（Ito Naoki）代表日本政府在河内签署了关于为三个绿色转型计划和项目提供贷款的三份换文。

上述计划与项目包括面向实现绿色增长目标和适应气候变化的绿色转型一般预算支持计划；适应自然灾害的农村发展项目以及支持北部山区与丘陵地区少数民族生产的适应气候变化基础设施发展项目，贷款总额约为900亿日元，约合6.09亿美元。

陈国方副部长表示，三项换文的签署再次肯定了日本作为越南最大的ODA援助国，同时也体现了日本政府对加强与越南全面战略伙伴关系的重视，同时也是落实两国高层领导关于推动绿色转型、适应气候变化等优先领域“新一代 ODA”合作承诺的具体举措。

日本政府资助的上述计划和项目均具有重要意义，积极助力越南经济社会发展。其重点在于改善必要的基础设施，以提高越南北部山区及丘陵地区各省应对气候变化的能力，而这些地区仍是越南较为贫困和困难的区域。

日本驻越南特命全权大使伊藤直树（Ito Naoki）强调，日本支持越南迈向新纪元的改革导向，同时希望日本的ODA资金能够有效运用于创新、半导体、绿色转型和数字化转型等领域，旨在助力越南实现2026-2030五年阶段的经济增长目标。（完）

越通社
#越南财政部 #日本驻越南特命全权大使 #贷款 #ODA资金 #自然灾害
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