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第79号决议：保障性住房需要国有企业充当“火车头”

至2030年至少开发100万套保障性住房的目标正进入关键阶段，现实需求持续增加，供应仍有限。在此细分市场利润空间薄、投资回收期长的背景下，多位专家认为，保障性住房需要一个具备充足财务能力、土地储备和长远视野的“火车头”来引领市场——那就是国有企业。

兴安省美豪坊的一个保障性住房项目。图自越通社
兴安省美豪坊的一个保障性住房项目。图自越通社

越通社河内——至2030年至少开发100万套保障性住房的目标正进入关键阶段，现实需求持续增加，供应仍有限。在此细分市场利润空间薄、投资回收期长的背景下，多位专家认为，保障性住房需要一个具备充足财务能力、土地储备和长远视野的“火车头”来引领市场——那就是国有企业。

市场空白与引领要求

越共中央政治局第79-NQ/TW号决议已明确，国有经济发挥主导作用，是国家定向、调控经济的重要物质力量。

专家指出，低收入人群、工业区工人的住房压力日益增大。保障性住房旨在解决这一空白，但该细分市场面临诸多障碍。售价受控，投资周期长，利润空间低于商品房。因此，许多私营企业谨慎参与，形成了市场“空白”。

阮廷宫博士认为，现在需要明确认识国有经济的作用。主导即引领、培育市场并建立标准。国有企业拥有土地储备优势、基础设施开发经验和大规模资源调动能力。

艮文力博士评价，保障性住房对劳动力和消费市场具有辐射效应。在房地产市场重组背景下，国有企业可发挥“市场锚点”作用，提供稳定供应。

然而，专家强调，需要有具体、规模足够大且部署有序的项目。

据住房与都市开发投资总公司董事会主席豆明清先生介绍，该单位明确引领责任，参与解决社会重大问题。HUD已在多地部署数千套保障性住房，同步开发基础设施。

成为“火车头”的条件

专家评价，若获得适当机制，国有企业可成为带动其他经济成分的“火车头”。

陈庭天副教授认为，要使国有企业真正成为“火车头”，需要若干关键条件。具体而言，保障性住房土地储备规划必须明确；信贷机制需稳定、长期；需区分公益任务与经营活动；企业必须证明项目管理能力、成本控制能力。

保障性住房发展不能仅依赖某一部门。国有企业应发挥发起、建立标准作用，而私营部门和金融机构参与补充。

至2030年100万套保障性住房目标是衡量政策调控能力的标尺。在此征程中，国有企业——若获得适当机制并按现代标准运营——可承担“火车头”角色，为发展更可持续、更包容的住房市场开辟道路。（完）

附图。图自越通社

第79号决议：推进权力下放 扩大公私合作

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越通社
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