胡志明市努力打造成为半导体产业“首府”

越通社胡志明市——胡志明市集中吸引从事电子零部件、半导体、芯片等领域的一流跨国集团和企业的投资，将该市建设成为区域及国际领先的半导体产业中心。



这是胡志明市人民委员会于3月16日颁布关于实现半导体产业发展战略和2026年胡志明市半导体产业人力资源发展计划的第98号计划提出的目标。



第98号计划不仅限于招商引资，更侧重于构建涵盖微芯片——半导体研发、人力资源培训、创新创业的完整生态系统。



值得注意的是胡志明市将主动推动与 AMD、英伟达（NVIDIA）和高通（Qualcomm） 等全球科技巨头的合作，接受技术转让，提升微芯片设计能力，逐步深入参与全球半导体价值链。



与此同时，胡志明市力争吸引至少 4 个半导体领域的外商直接投资（FDI）项目，优先发展高附加值、环保型且对经济做出重大贡献的项目。



为实现上述目标，胡志明市将重点推进以下举措：建设达到国际标准的半导体研究中心及微芯片实验室系统；推动光中软件园高性能计算中心升级改造，为芯片设计与人工智能应用提供支撑；加快胡志明市高科技园区扩建进程；规划建设占地约1000公顷的 “胡志明市北部科技城市”，并制定专项发展方案。



胡志明市将人力资源视为实现建设成为“半导体首府”目标的关键因素。因此，该市设定培养 1500 名半导体专业人才，新招收相关专业大学生 3300 名，提升至少300名员工的技能，成立规模约 500 万美元的微芯片设计人力资源发展基金，用于发放奖学金及吸引国内外专家。

胡志明市人民委员会副主席阮孟强透露，目前，美满电子科技（Marvell）在越设立全球第三大 研发中心；荷兰比尔半导体工业公司（BESI）获批增资 4200 万美元；CT Group启动二期芯片封装测试厂，目标年产 1 亿颗芯片；Viettel 已动工建设芯片制造工厂项目等。



截至目前，越南半导体领域吸引 FDI 总额已超 142 亿美元。全国拥有 50 多家芯片设计企业，工程师团队约 7000 人。（完）