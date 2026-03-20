胡志明市努力打造成为半导体产业“首府”

越通社胡志明市——胡志明市集中吸引从事电子零部件、半导体、芯片等领域的一流跨国集团和企业的投资，将该市建设成为区域及国际领先的半导体产业中心。
这是胡志明市人民委员会于3月16日颁布关于实现半导体产业发展战略和2026年胡志明市半导体产业人力资源发展计划的第98号计划提出的目标。
第98号计划不仅限于招商引资，更侧重于构建涵盖微芯片——半导体研发、人力资源培训、创新创业的完整生态系统。
值得注意的是胡志明市将主动推动与 AMD、英伟达（NVIDIA）和高通（Qualcomm） 等全球科技巨头的合作，接受技术转让，提升微芯片设计能力，逐步深入参与全球半导体价值链。
与此同时，胡志明市力争吸引至少 4 个半导体领域的外商直接投资（FDI）项目，优先发展高附加值、环保型且对经济做出重大贡献的项目。
为实现上述目标，胡志明市将重点推进以下举措：建设达到国际标准的半导体研究中心及微芯片实验室系统；推动光中软件园高性能计算中心升级改造，为芯片设计与人工智能应用提供支撑；加快胡志明市高科技园区扩建进程；规划建设占地约1000公顷的 “胡志明市北部科技城市”，并制定专项发展方案。
胡志明市将人力资源视为实现建设成为“半导体首府”目标的关键因素。因此，该市设定培养 1500 名半导体专业人才，新招收相关专业大学生 3300 名，提升至少300名员工的技能，成立规模约 500 万美元的微芯片设计人力资源发展基金，用于发放奖学金及吸引国内外专家。
胡志明市人民委员会副主席阮孟强透露，目前，美满电子科技（Marvell）在越设立全球第三大 研发中心；荷兰比尔半导体工业公司（BESI）获批增资 4200 万美元；CT Group启动二期芯片封装测试厂，目标年产 1 亿颗芯片；Viettel 已动工建设芯片制造工厂项目等。
截至目前，越南半导体领域吸引 FDI 总额已超 142 亿美元。全国拥有 50 多家芯片设计企业，工程师团队约 7000 人。（完）
越南与荷兰ASML集团合作发展半导体产业
据越南财政部的消息，财政部长阮文胜日前与正在对越南进行工作访问的全球领先半导体集团——荷兰阿斯麦（ASML）集团副总裁爱德华·斯蒂普豪特（Eduard Stiphout）举行工作会谈。