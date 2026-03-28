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第72号决议：越南推进电子健康档案建设

越南卫生部正在制定方案，以连接和共享民众定期健康检查数据，并为民众建立电子健康档案。

老年人接受耳鼻咽喉科全面检查。图自越通社
老年人接受耳鼻咽喉科全面检查。图自越通社

越通社河内——越南卫生部正在制定方案，以连接和共享民众定期健康检查数据，并为民众建立电子健康档案。

截至2026年3月，集成在越南VNeID应用程序上的电子健康档案已在34个省市部署，约3000万份。然而，目前的数据主要来自医保诊疗数据、定期健康检查和筛查数据尚未充分连接。

国家卫生信息中心建议连接来自医疗机构、卫生院以及机关、学校、企业流动体检点的定期健康检查数据，以更新至卫生部数据库，并与国家人口数据库同步，在VNeID应用程序上显示。

越南卫生部规定，定期健康检查优先在乡级卫生院、民众首次登记的诊疗机构，以及具备相应资质的公立或私立医疗机构进行。若乡级卫生院能力不足，则由辖区内的医院或医疗中心提供支持，或根据实际需求设立流动体检点。

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民众在得乐省克容登乡卫生院就诊。图自越通社

检查项目拟按年龄段进行差异化设计。对于0至18岁人群，相关化验及影像学检查将在医生开具处方或医嘱时进行。对于18岁及以上人群，拟安排的基础检查项目包括：血常规、尿常规、胸部X线检查以及腹部超声检查。其他专项检查则根据体检医生的专业判断和指示另行决定。

卫生部表示，在社区开展定期健康检查和筛查是及早发现疾病、降低长期死亡率及医疗费用的有效措施。越南目前面临双重疾病负担，其中高血压、糖尿病、癌症和心血管疾病等非传染性疾病占疾病负担和死亡总数的70%以上。

与此同时，非传染性疾病年轻化趋势加剧，而越南人口已进入老龄化阶段，预计到2035年60岁及以上人口比例将达到约20%。在此背景下，加强早期发现、风险管控及按年龄筛查，被视为降低过早死亡率、减少治疗费用和提高人口素质的必要举措。（完）

越通社
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