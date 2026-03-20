经济

越白合作关系重要进展：明斯克国家机场至芽庄直达航线正式开通

3月19日，白俄罗斯国家航空公司（Belavia）在明斯克国家机场举行隆重仪式，开通首条连接白俄罗斯与越南的定期航线，目的地为越南海滨城市芽庄（金兰机场）。此举标志着两国合作关系及民间交流迈出了重要一步。

飞机降落在金兰机场时，受到了水炮欢迎。图自VOV
飞机降落在金兰机场时，受到了水炮欢迎。图自VOV


越通社河内——3月19日，白俄罗斯国家航空公司（Belavia）在明斯克国家机场举行隆重仪式，开通首条连接白俄罗斯与越南的定期航线，目的地为越南海滨城市芽庄（金兰机场）。此举标志着两国合作关系及民间交流迈出了重要一步。

首架航班于当地时间3月20日0时30分在明斯克起飞，并抵达芽庄。270个座位全部满员。这条航线采用空客 A330-200 宽体客机执飞，共有 281 个座位。

白俄罗斯航空公司主管市场营销与对外经济事务副总经理弗拉基米尔・巴尔昆表示，这是该航空公司航线网络中最长的航线，航程近9300公里，预计飞行时间约11小时。巴尔昆在开通仪式上表示，他希望明斯克-芽庄-明斯克航线能够成为该航空公司最受欢迎的航线之一。

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乘坐明斯克国家机场至芽庄航班的乘客。图自越通社

越南驻白俄罗斯大使阮文忠表示，明斯克至芽庄定期航线的开通，是落实2025年5月越共中央总书记苏林对白俄罗斯进行国事访问期间两国达成的高层共识的重要举措。该航线不仅服务于游客、企业家及旅居白俄罗斯的越南侨胞，也为深化两国人民之间的友好交流创造了重要契机。

白俄罗斯外交部新闻秘书鲁斯兰・瓦兰科夫强调，双边关系拥有广阔的发展空间。白方正考虑在越南建立拖拉机组装基地，使用白俄罗斯设备的数字化基础设施项目也得到关注。另外，物流和旅游的合作前景也十分广阔。越南已成为白俄罗斯游客极具吸引力的目的地。因此，航空连通性不仅有助于连接两国人民，而且为合作与商业开辟了充满希望的机遇。

往返芽庄的第二班航班计划于3月27日起飞。从3月31日起，该航班将每周运营三班，分别在周二、周四和周六。（完）

越通社
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