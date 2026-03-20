时政

越南与老挝在历史长河中始终并肩前行

值此老挝人民革命党建党71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南驻老挝大使阮明心于3月20日率使馆代表团前往老挝人民革命党中央对外委员会，郑重转交越南共产党中央委员会及越南党和国家领导人致老挝人民革命党中央委员会及老挝党和国家领导人的贺电与花篮。

越南驻老挝大使阮明心转交越共中央总书记苏林致老挝人民革命党建党71周年的花篮。图自越通社
越南驻老挝大使阮明心转交越共中央总书记苏林致老挝人民革命党建党71周年的花篮。图自越通社

越通社河内——值此老挝人民革命党建党71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南驻老挝大使阮明心于3月20日率使馆代表团前往老挝人民革命党中央对外委员会，郑重转交越南共产党中央委员会及越南党和国家领导人致老挝人民革命党中央委员会及老挝党和国家领导人的贺电与花篮。

阮明心大使在会见中强调，过去71年来，老挝人民革命党领导老挝人民在民族解放斗争以及当前的国家保卫与建设事业中取得了具有历史意义的重大成就。这些成就极大地鼓舞和激励了越南党、国家和人民。

阮明心表示，越南党、国家和人民始终坚定支持老挝的革新事业，与老挝并肩同行，在老挝人民革命党落实党的十二大决议和第十个五年经济社会发展规划进程中给予最大支持，共同致力于建设一个和平、独立、民主、统一、繁荣的老挝。

阮明心为越老特殊关系不断深化、各领域合作取得务实成果感到欣慰。他指出，这些成果为两国人民带来了切实利益，也为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出了积极贡献。双方一致同意将 “战略对接” 纳入特殊关系框架，这是双边关系迈上新高度、适应新形势要求的重要发展步伐。

阮明心大使对老挝党、国家和人民长期以来给予越南党、国家和人民的宝贵支持表示由衷感谢。

会见中，阮明心还向老挝人革党中联部部长本勒通报了越南第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举情况。他表示，这是越南政治生活中的重大事件，是人民行使当家作主权利、直接选举产生代表人民意志和权益的各级国家权力机关代表的重要契机。

本勒表示，老挝党、国家和人民所取得的成就，始终离不开越南兄弟人民及时而宝贵的支持。他对越南成功召开越共十四大并顺利举行第十六届国会和各级人民议会代表选举表示祝贺，并对由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席奠基、两党两国历代领导人培育的 “伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接” 关系不断巩固发展感到高兴。

双方还就近期越老合作深入交换意见，一致同意继续密切配合，有效落实两党两国高层领导人达成的协议及两国政府合作计划，为两国人民带来更多切实利益。（完）

越共中央总书记苏林会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将。图自越通社

苏林总书记会见老挝公安部部长

3月20日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地已会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将率领正在对越南进行工作访问的老挝高级代表团。

越通社
#越南 #老挝 #老挝人民革命党 #建党纪念 #越老关系 #特殊团结 #战略对接 #阮明心 #双边合作 #对外关系
关注 VietnamPlus

相关新闻

河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

河内市公安局与老挝公安部举行会谈 深化执法安全合作

河内市公安局与老挝公安部高级代表团3月20日下午在河内举行会谈。双方一致同意，今后将进一步加强在社会治安管理、安防监控及经验交流等领域的务实合作，推动两国首都公安机关友好合作关系不断走深走实。河内市公安局局长阮青松中将主持会谈。

越共中央总书记苏林会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将。图自越通社

苏林总书记会见老挝公安部部长

3月20日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地已会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将率领正在对越南进行工作访问的老挝高级代表团。

更多

越南政府总理范明政将于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。图自越通社

范明政俄罗斯之行：凝聚在俄越侨力量 推动多方面合作

在俄罗斯越南人组织联合会主席杜春黄表示，在俄罗斯越南人超过8万人，如今已传承至第三代，但仍与祖国家乡保持密切联系。侨胞们十分关注国家发展以及越南在国际舞台上日益提升的地位，其中包括越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会代表及地方各级人民议会代表选举等重大事件。

附图 图自越通社

政府总理范明政建议预支中央预算补充油价平抑基金

面对中东局势演变和世界石油市场面临的困难，连日来，政府及政府总理多次召开会议，颁布通知，要求采取有效的应对措施，确保国内能源安全。政府总理同多国领导人通电话、致公函，并会见多国驻越南大使，建议协助越南保障能源安全。

胡志明市人民法院庭审现场。 图自越通社

第57-NQ/TW号决议：胡志明市完善电子法院模式

胡志明市人民法院正在大力推进电子法院模式的完善，将其视为在国家数字化转型背景下，提高司法活动效能、更好地为人民和企业提供服务，以满足解决大量且日益复杂的案件要求的核心解决方案。

越南政府总理范明政会见欧盟委员会（EC）国际海洋治理与可持续渔业司司长费尔南多·安德烈森·吉马良斯。图自越通社

范明政总理会见欧盟委员会打击IUU捕捞检查团

3月19日下午，越南政府总理范明政在河内会见了由欧盟委员会（EC）国际海洋治理与可持续渔业司司长费尔南多·安德烈森·吉马良斯率领、赴越南进行第五次关于打击非法、不报告和不管制（IUU）捕捞检查的欧盟委员会检查团。