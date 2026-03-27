越南隆重举行仪式 接收两项世界文化遗产认定证书

越通社北宁—— 3月27日晚，北宁省在北江坊2·3广场隆重举行仪式，接收联合国教科文组织将东湖民间版画制作技艺列入《急需保护的非物质文化遗产名录》的认证书；同时公布安子—永严—昆山—劫泊遗迹与名胜群为世界文化遗产，并启动“走进北宁遗产之地2026”文化节。



北宁省委副书记、省人民委员会主席范黄山在仪式上表示，北宁—京北地区是一片历史底蕴深厚、文化传统悠久的土地。历经千年积淀，这片土地孕育了丰富多样的文化遗产宝库，为越南文化认同作出了重要贡献。如果说官贺民歌是京北人精神气质的象征，那么东湖民间画则是独具特色的文化遗产，凝聚着纯正越南的智慧与审美理念。



联合国教科文组织将东湖民间画制作技艺列入《急需保护的非物质文化遗产名录》，不仅肯定了其独特的历史、文化与审美价值，也彰显了历代艺人和手工艺社区的努力。这同时也是对在时代挑战面前加强保护、恢复与弘扬遗产价值的国际责任的提醒。



与此同时，安子—永严—昆山—劫泊遗迹与名胜群被列为世界文化遗产。在该遗产体系中，北宁拥有永严寺和补陀寺两处代表性遗迹。这些遗址是与陈朝时期竹林禅派形成密切相关的宗教与文化中心。竹林禅派作为具有浓厚民族特色的本土禅宗流派，体现了民族的融合精神与入世理念。此次入选为继续保护与推广北宁—京北地区形象、实现可持续发展创造了重要机遇。



为有效落实遗产保护行动计划，北宁省明确将继续完善支持手工艺社区和艺人的机制与政策，推动技艺培训与传承，将遗产教育系统性纳入学校课程，同时开展系统化、科学化的遗产普查、数字化与研究工作。此外，该省还将加强宣传推广，提升社会对遗产价值的认知，推动产品多样化并拓展市场，力争将遗产提升至人类代表作名录。



北宁省同时承诺将与广宁省和海防市密切协作，对安子—永严—昆山—劫泊世界文化遗产实施统一管理，确保其完整性与真实性，在长期保护与可持续旅游发展之间实现协调平衡。



联合国驻越南常驻协调员宝琳·塔梅西特代表联合国教科文组织向北宁省颁发认定证书 图自越通社

仪式上，联合国驻越南常驻协调员宝琳·塔梅西特代表联合国教科文组织向北宁省颁发认定证书。



宝琳·塔梅西特在致辞中表示，京北地区长期以来被视为越南文化的摇篮，汇聚并世代传承着众多独特的文化价值。东湖民间画制作技艺被列入《急需保护的非物质文化遗产名录》，以及永严寺、补陀寺所在的遗产群被认定为世界文化遗产，体现了国际社会对其独特文化价值的高度认可，同时也强调了在当代生活中保护、恢复和弘扬文化遗产的重要性。她表示，联合国和联合国教科文组织将继续与越南携手推动遗产保护，促进社区参与，为维护文化多样性和实现可持续发展作出贡献。



在活动框架内，北宁省正式启动“走进北宁遗产之地2026”文化节，举办一系列特色文化、体育与旅游活动，激发并传播遗产价值，使其成为推动发展的重要资源。



仪式结束后，与会代表和群众共同欣赏了主题为“遗产精华——千年绽放”的特别文艺演出，众多人民艺术家、艺人及歌手参与演出，包括人民艺术家范芳草、翠香，人民艺人富协，以及歌手松阳、和敏芝、德福、东雄等。





整场演出分为三个篇章：“遗产精华”再现竹林禅派的精神空间与京北文化源流；“京北色彩”生动刻画官贺民歌、传统手工艺村及东湖民间版画所构成的文化生活；“千年绽放”展现富有特色、充满活力与现代气息的北宁形象，以遗产价值为基础推动融入与可持续发展。





活动最后，与会代表和群众欣赏了主题为“从遗产走向未来”的无人机灯光秀和绚丽的艺术烟花表演。在京北夜空中，飞行装置编织出流动的光影造型，生动再现从千年文献源流走向新时代发展愿景的壮丽历程。（完）

