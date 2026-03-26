确立越南美食在世界版图上的地位

越通社胡志明市——3月26日晚，由西贡旅游总公司（Saigontourist）与部分单位联合举行题为“越南美食文化精髓对接”的西贡旅游总公司美味佳肴和美食文化节在胡志明市平盛西坊文圣旅游区拉开序幕，向公众及游客推介了500道特色美食。



今年的文化节被设计成贯穿越南3地的“文化流”，包括西北美食、中部美食、越南海洋美食、宫廷盛宴、南部美食、越南稻米美食和民间饼类、越南茶的美食和文化精髓、北方美食和风味、绿色与素食美食以及无国界美食等。其中，无国界美食区吸引了荷兰和泰国驻胡志明市总领事馆以及国际合作伙伴的参与，共同打造了一场多感官的味觉盛宴。



各美食展位吸引诸多食客前来品尝。图自越通社

西贡旅游总公司董事长、组委会主任阮氏映花表示，今年饮食文化节响应2026年国家各大节日，不仅是美食爱好者的胜地，更是连接遗产、弘扬文化特色并确立越南美食在世界版图地位的旅程。2026年，该公司将继续提升文化节的规模、质量和国际性，努力将文化节打造成为胡志明市乃至越南标志性的文化旅游品牌。



除了美食外，今年文化节还成为一场文化“盛宴”，包括丰富的传统艺术表演、民间游戏和传统手工艺村展示。此外，组委会还精心设计了多个具有浓郁地域特色的打卡点，生动再现了民间节日场景，增强了与游客的互动。



从3月26日至29日举行的西贡旅游总公司美味佳肴和美食文化节，还将举办多项瞩目活动，如表彰打造出10道地域特色美食的“10大名厨”，表彰创作出最佳饮品的“10大调酒专家”以及评选“10大优秀装饰与活跃展位”等。（完）