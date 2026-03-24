文化

第80-NQ/TW号决议：培养德智体美面全发展的越南人

“重视培养全面发展的越南人，营造人文、健康、文明、现代的文化环境”是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确的内容之一。决议特别强调，“在塑造和完善越南人，特别是青年一代品格过程中加强学校家庭社会互动”。

第80-NQ/TW号决议在培养全面发展越南人过程中高度重视青年一代。图自越通社
第80-NQ/TW号决议在培养全面发展越南人过程中高度重视青年一代。图自越通社

越通社胡志明市——“重视培养全面发展的越南人，营造人文、健康、文明、现代的文化环境”是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确的内容之一。决议特别强调，“在塑造和完善越南人，特别是青年一代品格过程中加强学校家庭社会互动”。

将第80-NQ/TW号决议与青年发展战略相结合

第80-NQ/TW号决议在培养全面发展越南人过程中高度重视青年一代，强调以人格塑造为核心，指导文化、教育和科学活动，致力于培养德智体美面全面发展的人；帮助人们提升智力水平，不断完善自身人格，形成科学的世界观，追求真、善、美的价值。同时，将道德与文化教育置于从学前教育开始的各级教育机构的首要位置；加强家庭—学校—社会之间的紧密协作，在塑造和完善越南人，特别是青年一代品格过程中加强学校家庭社会互动。

与此同时，《2021—2030年阶段越南青年发展战略》指出，青年被置于人力资源培训与发挥战略中的核心位置。青年应充分发挥其作为重要社会力量的作用，在祖国建设与捍卫事业中发挥先锋模范作用并充分释放创造力。越南青年发展战略提出建设一代全面发展、具有深厚爱国情怀、自强不息的意志以及强烈的民族自豪感的青年。

曾任美国加利福尼亚越南青年—学生协会主席、现为西贡工业总公司职员的阮俊英表示，在过去95年里，在党的光辉旗帜引领下，一代又一代越南团员和青年以爱国主义精神、奉献担当、攻坚克难的意志和为争取祖国独立与自由不惜奉献青春的精神，在民族历史上留下了光辉印记。这一传统延续至今，依然保持其完整价值，不仅是一种自豪，更如同对青年一代成长道路上一种温和而持久的提醒。

阮俊英强调，国家正处于一个非常特殊的发展阶段。数字化转型、绿色转型、创新创造以及深度融入国际社会进程的新要求正在带来诸多机遇，但同时也对人力资源质量、公民胆识以及社会文化基础提出了越来越高的要求。在这样的背景下，青年的生活方式不再只是个人的事情，而是直接关系到人力资源质量、经济活力以及社会韧性。

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大学生们体验智能数字图书馆。图自越通社


为青少年营造健康向上的社会文化环境

据专家表示，第80-NQ/TW号决议中将在家庭、学校、社会及数字空间构建健康文化环境确定为推动越南文化与人民建设与发展的重要目标之一，同时也强调，家庭学校社会“三大支柱”须要协同配合，整个政治体系及全社会须共同参与滋养青年一代。

胡志明市国家大学下属社会科学与人文大学文学与语言学系阮氏国明博士表示，文化与教育基础在培养 “好青年”过程中起着核心作用。她说，“教育不仅传授知识，更是一个帮助年轻人认识自我、理解他人和理解生活的过程。这一过程有助于形成抵御社会负面影响的‘免疫力’，使他们不易被心理操控，不盲目随波逐流。文化则以其持久的价值，成为在多变的世界中引导年轻人的‘指南针’。”

胡志明市国家大学下属社会科学与人文大学新闻与传播系学生黎原恩表示，随着数字技术和社交媒体的迅猛发展，当代青年既拥有提升专业技能的有利条件，也面临诸多风险与陷阱，如虚假信息、不良信息，甚至诈骗和诱导违法行为等。这就要求年轻人在参与网络空间时，必须不断增强自身的“免疫力”。

阮俊英认为，数字时代的好青年，应当以谦逊求知的态度获取知识，在分享信息前进行核实，用理性表达替代情绪化言论，在言语与行为中保持善意。在一个积极与消极因素交织的环境中，青年的清醒与理性尤为重要。一个社会若要在数字时代实现健康发展，离不开有知识、有责任感并能够自我约束的青年公民。（完）

青年团成员表演歌曲《越南万岁》。图自越通社

越共中央总书记苏林署名文章《青年与国家未来》（全文）

今年3月26日，胡志明共产主义青年团将迎来成立95周年。回顾这一光辉的历程，我们更加为越南历代青年的传统感到骄傲。在争取民族独立、保卫祖国、建设和发展国家的各个历史时期，青年始终是突击队和先锋力量，不畏艰难险阻，随时准备投身革命事业。

越通社
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