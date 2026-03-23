“连接东盟人民”友好茶会在胡志明市举行

越通社胡志明市——3月22日，胡志明市友好组织联合会与胡志明市越南-东南亚友好协会联合举办了主题为"连接东盟人民"的友好茶会活动。



"连接东盟人民"文化交流活动在胡志明市锐心茶文化空间举行。在这里，代表们了解了越南茶文化，体验了友谊敬茶仪式，品尝了茶水和传统糕点等。



在活动框架内，代表团还参观了头顿博物馆、三胜塔，了解地方历史与文化，参观越南著名设计师阮越雄的奥黛展示空间。



代表团参观三胜塔并合影留念。图自胡志明市委门户网站

借此机会，代表们还欣赏了富有民族特色的节目，如茶舞、竹笛独奏、古筝演奏、民族乐器合奏等。



泰国驻胡志明市总领事、东盟领团代表薇拉卡·穆迪塔蓬女士分享道（Wiraka Moodhitaporn）："今天的活动特别令人难忘。我们有机会参加了丰富多彩的文化活动。我对越南的传统品茶仪式印象尤为深刻。"



胡志明市越南-东南亚友好协会主席潘氏红春副教授表示，"连接东盟人民"活动不仅是一次单纯的文化交流，更是增进区域内各国了解、信任和友谊的契机，有助于传播连接、尊重多样性的精神，深化东盟各国人民之间的情谊。（完）