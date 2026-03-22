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胡志明市与重庆市加强青年交流与合作

3月22日，胡志明市共青团与来访的中国重庆市共青团举行工作会议，旨在推动两市团组织和青年团员之间的交流与合作。

会议现场。图自越通社
会议现场。图自越通社

越通社河内 ——3月22日，胡志明市共青团与来访的中国重庆市共青团举行工作会议，旨在推动两市团组织和青年团员之间的交流与合作。

胡志明市团市委书记、胡志明市越南青年联合会主席吴明海在会议上表示，基于两党两国和两国人民良好的合作关系，两国青年组织在促进交流、增进相互了解方面发挥着重要作用。

在完成行政单位调整并实施两级地方政府模式后，胡志明市继续巩固作为全国经济、文化中心的地位。目前，胡志明市共青团拥有超过70万名团员、青年，设有168个居民区团支部，以及众多在学校、劳动工人和武装力量的团支部。

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双方代表合影留念。图自越通社

胡志明市共青团建议双方加强青年代表团交流，包括预计2026年在重庆市举办“红色之旅”项目，约有100名胡志明市青年代表参加。胡志明市共青团也同有关单位配合举行国际志愿活动，其中包括邀请重庆市青年参加2026年在该市举行的“绿色夏天”战役。

重庆市团市委书记、重庆市青年联合会名誉主席龙东阁在讲话中高度评价胡志明市的发展活力以及当地共青团冲锋在前、勇于创新的精神。他表示，过去一段时间，两市青年组织开展了多项有意义的交流活动，为深化中越友谊作出了贡献。

龙东阁介绍了重庆市的发展情况。据介绍，重庆市共青团目前拥有超过190万名团员，基层组织网络广泛，开展了多项支持青年就业、创业和全面发展的计划。

双方一致同意加强青年代表团交流，协调开展国际志愿活动，促进青年培训和能力建设，同时拓展在创新创意、智能制造、环境保护和可持续发展等领域的合作。今后，双方将努力构建具有代表性且可推广的合作模式，为增进两地青年和人民的相互了解、巩固友谊作出贡献。

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双方签署合作谅解备忘录，为今后实施各项合作计划奠定基础。图自越通社

在活动框架内，胡志明市共青团与重庆市共青团签署了合作谅解备忘录，为今后实施各项合作计划奠定了基础。（完）

越通社
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