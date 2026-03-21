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越南共产党中央委员会向老挝人民革命党中央委员会致贺电

值此老挝人民革命党成立71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南共产党中央委员会向老挝人民革命党中央委员会致贺电。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——值此老挝人民革命党成立71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南共产党中央委员会向老挝人民革命党中央委员会致贺电。

贺电指出，71年来，在老挝人民革命党的领导下，老挝在各领域取得重要而全面成就，政治稳定不断巩固，经济社会发展取得积极成果，人民生活水平不断改善，国家在地区和国际舞台上的地位和作用日益提升。这些成就为越南党、国家和人民提供了巨大的鼓舞和动力。

贺电表示，越南党、国家和人民始终珍视并深切感谢老挝党、国家和人民在以往革命事业以及当前国家建设与捍卫事业中给予越南的真挚、宝贵支持。

贺电对两党、两国将“战略对接”纳入双边关系内涵、推动越老关系提升至以“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”为方针的新高度表示高兴，认为这是重要发展步骤，体现了双方深厚的政治互信以及进一步深化两党、两国和两国人民合作关系的共同决心。

越南党、国家和人民坚定支持老挝革新事业，并重申将继续同老挝人民革命党中央委员会并肩同行，给予最有力支持，助力老挝落实党十二大决议和第十个五年经济社会发展计划，胜利建设一个和平、独立、民主、繁荣的老挝人民民主共和国。

贺电指出，在两党、两国和两国人民近年来取得重要成就的同时，由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席缔造和培育并由两国历代领导人和人民精心呵护的越老特殊关系不断巩固和全面发展，日益走深走实、取得实效。

越南共产党重申，将继续同老挝人民革命党密切配合，落实好双方高层互访期间签署的联合声明、协议和协定。

值此机会，越共中央总书记苏林向老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里致贺花篮；越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀向老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎蓬致贺花篮；越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠向老挝人民革命党中央委员、中央对外部部长本勒·潘达努冯致贺信。（完）

越通社
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