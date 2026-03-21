“2026年友谊春游”活动推广越南历史文化价值

越通社河内——3月21日，河内市友好组织联合会与旅游局及香山乡在香山国家特别遗迹区联合举办“2026年友谊春游”活动，吸引400多名国内外代表参加。



15位大使、代办及其配偶，以及200余名驻越外交官，以及在越国际组织、外国非政府组织代表和越南各部委、河内市领导出席。



巴勒斯坦驻越大使、驻越外交使团团长萨阿迪·萨拉马表示，“友谊春游”是河内市友好组织联合会每年春季举办的常态化活动，不仅是展示和推广越南独特历史文化价值的重要平台，也是增进越南人民、特别是河内市民与国际友人之间相互了解、团结与友谊的桥梁。



河内市友好组织联合会主席阮玉祺表示，香山乡政府将在2030年前完成申报材料，提交联合国教科文组织，争取将香山国家特别遗迹列入世界文化与自然遗产名录。



活动期间，代表们乘船沿燕溪而行，穿行于群山与花木之间，岸边木棉花盛开，最终抵达天筹寺——香山遗迹群代表性建筑之一，拥有宏大的三关门、宽敞的前殿和三层钟楼，四周群山环抱。代表们参观游览，了解历史文化价值，参与交流活动，种植纪念树，并体验当地传统手工艺产品。



代表们合影 图自越通社



萨阿迪·萨拉马对香山遗迹群宁静秀美的自然景观和独特的宗教空间印象深刻，特别是燕溪行程。他认为，该活动有助于国际友人更深入了解越南文化与人民。



香山遗迹群是越南著名宗教旅游胜地，拥有20余处寺庙、洞穴等景观，其中香迹洞被誉为“南天第一洞”。每年，尤其在农历正月至三月的节庆期间，吸引数百万游客和佛教信众前来朝圣。



“2026年友谊春游”活动不仅有助于推广河内旅游潜力，也促进文化交流，增进相互了解与国际合作。这是落实建设河内“文献—本色—创新—融入—联通”首都目标的具体举措之一，逐步提升越南旅游在世界版图中的地位。（完）